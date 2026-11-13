Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026): Gắn kết cộng đồng nơi phố thị

Sẵn lòng giúp nhau

Sau một ngày rong ruổi nhặt ve chai, bà Hồ Thị Ngọc Hoa (72 tuổi, ngụ tổ 7, ấp Long Nguyên, xã Long Điền) trở về căn nhà nhỏ. Việc đầu tiên bà làm là ngồi xuống giường hỏi han, chăm sóc em gái Hồ Thị Ngọc Tuyết (70 tuổi). Rồi bà xuống bếp, mở hũ gạo, cẩn thận đong gạo để chuẩn bị bữa cơm chiều. Số gạo trong hũ là phần hỗ trợ từ mô hình “Hũ gạo tình thương” do Chi bộ ấp Long Nguyên vận động, trao tặng, giúp hai chị em bà Hoa vơi bớt nỗi lo cơm áo thường ngày.

Chị em bà Hoa đều không lập gia đình, không con cái. Bà Tuyết mang nhiều bệnh, không thể đi lại; bà Hoa phải mang gánh nặng mưu sinh và chăm sóc em gái, cuộc sống rất khó khăn.

“Có những hôm chị em tôi chỉ ăn mì tôm qua ngày. Ấp tặng gạo, chúng tôi mừng lắm. Ngoài chuyện đỡ lo cơm gạo, chị em tôi còn hạnh phúc bởi những hạt gạo này được trao từ tình cảm của bà con chung quanh”, bà Hoa xúc động chia sẻ.

Không riêng chị em bà Hoa, mô hình “Hũ gạo tình thương” còn chăm lo hơn 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác. Đằng sau những phần gạo trao tận tay người cần giúp đỡ là sự góp sức âm thầm của cán bộ, đảng viên, người dân và các nhà hảo tâm.

Theo bà Đỗ Như Thảo Thuận, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Long Nguyên, cán bộ Mặt trận kiên trì đến từng nhà, gặp gỡ, vận động người dân chung tay duy trì mô hình. Người có điều kiện hỗ trợ 100kg gạo mỗi tháng, người khác góp 10kg, người ủng hộ vài trăm ngàn đồng để mua gạo. Mỗi người một cách đóng góp, không phân biệt nhiều hay ít, tất cả đều xuất phát từ mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với những người kém may mắn.

Tình đoàn kết trong cộng đồng không chỉ thể hiện ở các chương trình an sinh, mà còn hiện diện trong những mối quan hệ đời thường, nơi mọi người sẵn lòng đùm bọc nhau.

Tan ca lúc 16 giờ 30 phút, chị Bùi Thị Miên (42 tuổi, quê Thanh Hóa) vội đến Trường THCS Dĩ An đón con rồi trở về phòng trọ chuẩn bị bữa tối. Đang loay hoay trong bếp, chị Miên nghe tiếng ông Tô Văn Thanh (70 tuổi, chủ nhà trọ tại khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TPHCM) gọi. Nhìn ra cửa, chị thấy trên tay ông là tô canh chua cá lóc cùng ít thịt gà kho gừng thơm nức.

“Nay chú nấu canh chua nhiều một chút nên mang qua mẹ con bây ăn lấy thảo”, ông Thanh nói. Đó cũng là câu cửa miệng mỗi khi ông mang món ăn hay vật dụng gì sang tặng những người công nhân đang thuê trọ tại nhà mình. Nhiều năm qua, chị Miên và những người thuê trọ ở đây đã quen với sự quan tâm, sẻ chia của vợ chồng ông Thanh. Những món ăn, lời hỏi han và sự giúp đỡ của vợ chồng ông Thanh đã giúp khu nhà trọ không còn là nơi ở tạm của những người xa quê mà dần trở thành mái nhà thứ hai của họ.

Những người công nhân sống tại khu nhà trọ đều biết gia đình ông Thanh không khá giả. Thế nhưng, nhiều năm qua ông vẫn không tăng tiền thuê phòng. Trong nhà có món ăn ngon, vợ chồng ông lại chia sẻ với người thuê trọ. Vào dịp lễ, tết hay những ngày đặc biệt, ông bà còn tặng quà, giảm tiền phòng, nấu ăn mời mọi người cùng ăn.

Khu vui chơi dành cho thiếu nhi ở công viên tại địa chỉ 3359A đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) do người dân chung sức thực hiện. Ảnh: HỒNG HẢI

Chung sức dựng xây nơi mình sống

Ở phường Bình Đông, tinh thần đoàn kết được thể hiện bằng sự chung sức xây dựng không gian sinh hoạt chung, cải thiện diện mạo khu dân cư. Sáng sớm, sau khi đi bộ tập thể dục quanh công viên tại địa chỉ 3359A đường Phạm Thế Hiển trở về, ông Nguyễn Ngọc Phát (thương binh 3/4, ngụ khu phố 22, phường Bình Đông, TPHCM) lại cầm chổi quét dọn khu vực quanh công viên. Đây là công việc ông đều đặn làm mỗi ngày.

Nhìn người dân trong xóm đi tập thể dục, những người cao tuổi cùng nhau đá cầu trong công viên, ông Phát không giấu được niềm vui: “Hơn 1 năm trước, nơi này là khu đất hoang, cỏ mọc um tùm, không ai dám đến. Chính từ sự chung sức của người dân, người góp tiền, người góp sức nên công viên mới được hình thành, sạch đẹp, xanh mát như thế này”.

Theo bà Lê Thị Tuyết, Trưởng khu phố 22, phường Bình Đông: “Điều đáng quý khi người dân chung tay xây dựng không gian sống không chỉ là việc một công viên xanh mát được hình thành, các con đường ngập nước được cải tạo sạch đẹp mà thành quả lớn hơn chính là người dân thêm gắn bó cùng nhau”.

Anh Lê Văn Giàu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 22, nhớ lại những ngày đầu triển khai công trình, không ít người dân lo ngại vì khối lượng công việc lớn, kinh phí thực hiện không nhỏ. Cán bộ Mặt trận khu phố vừa vận động nguồn lực, vừa kiên trì giải thích, động viên người dân cùng tham gia. Anh Giàu cho biết, khi hoạt động 100 ngày công chuyển hóa khu đất hoang thành công viên được phát động, người dân đã hưởng ứng rất tích cực.

Theo lời bà Lê Thị Tuyết, Trưởng khu phố 22, khi thông báo nguồn kinh phí vận động được gần 300 triệu đồng và kêu gọi người dân góp sức thực hiện, nhiều gia đình đã đăng ký ngày công.

“Thời điểm ấy, cả khu phố rộn ràng lắm. Người mang cuốc, người mang xe ủi đến san lấp mặt bằng. Người nào sức khỏe yếu, không trực tiếp góp công thì pha bình trà đá mang ra cho những người đang làm việc uống. Từ sự chung sức ấy mà hình hài công viên dần thành”, bà Tuyết kể.

Công viên hoàn thành cũng là lúc người dân tiếp tục chung tay hoàn thiện từng hạng mục. Thấy công viên chưa có đèn chiếu sáng, một gia đình hỗ trợ kinh phí mua đèn và lắp đặt. Nhận thấy cần có khu vui chơi cho trẻ em, mọi người lại cùng góp sức xây dựng. Thiếu cây xanh, các gia đình bàn nhau mua cây về trồng. Khu phố còn xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại công viên, tạo địa điểm để người dân sinh hoạt, học tập và tìm hiểu về Bác.

Không chỉ có công viên tại địa chỉ 3359A đường Phạm Thế Hiển, cách đó không xa, các tuyến đường D4, D7, D9 thuộc khu dân cư Sài Gòn - Chợ Lớn (khu phố 22) cũng được cải tạo từ sự đồng lòng của người dân: 105 người tham gia đóng góp hơn 100 ngày công và gần 450 triệu đồng để thực hiện công trình.