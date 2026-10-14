Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026): Nông dân chung tay ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Chuyển đổi số và liên kết sản xuất giúp người nông dân đứng vững trước áp lực chi phí và sự khắt khe của thị trường. Đây còn là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về "Phát triển mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn" trong giai đoạn 2026-2030.

* Nông dân Nguyễn Minh Thành (xã Nam Ninh Hòa): Ứng dụng công nghệ trong xây dựng mô hình nông nghiệp sạch

Tại khu vườn rộng hơn 125ha của Sản Việt Farm, chúng tôi ứng dụng quy trình tuần hoàn: Phế phụ phẩm nông nghiệp được tái chế làm phân bón hữu cơ, nuôi vi sinh, cây trồng, vật nuôi cộng sinh với nhau cùng phát triển. Điều này vừa giúp bảo vệ đất, vừa chủ động nguồn vật tư, lại tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, theo hướng hữu cơ đúng tiêu chuẩn thị trường đang cần. Mô hình còn góp phần giảm chi phí đầu vào.

Nông dân Nguyễn Minh Thành.

Để cây trồng, vật nuôi cộng sinh với nhau, ứng dụng công nghệ mới vào mô hình là điều kiện tiên quyết. Từ con sâu canxi, lên men phụ phẩm, cách thức xua đuổi côn trùng gây hại… đều phải được tính toán dựa trên máy móc, thiết bị và kết quả nghiên cứu khoa học đã được kiểm chứng.

Không chỉ làm nông nghiệp sạch, hữu cơ, Sản Việt Farm còn tích hợp du lịch sinh thái và văn hóa bản địa vào mô hình nông nghiệp. Khi khách du lịch về trải nghiệm tại vườn, được tìm hiểu nét văn hóa bản địa và theo dõi quy trình làm ra sản phẩm sạch, giá trị của nông sản tăng lên nhiều lần. Du khách trực tiếp thưởng thức, tin tưởng và mua ngay tại vườn, đó chính là kênh quảng bá hiệu quả nhất. Chúng tôi đang nỗ lực để Sản Việt Farm không chỉ là một mô hình nông nghiệp mà còn là một không gian đa giá trị.

* Bà Hoàng Thị Minh - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Bình (xã Bắc Khánh Vĩnh): Chuyển đổi số để bắt nhịp xu hướng sản xuất, tiêu thụ nông sản trong tình hình mới

Trước đây, các hộ nông dân làm theo kiểu "mạnh ai nấy làm". Điều này khiến chi phí sản xuất tăng, thiếu đồng bộ và nông sản làm ra chưa được đồng đều về chất lượng, cảm quan. Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Bình được hình thành, đến nay có 15 thành viên sản xuất trên diện tích gần 40ha, chủ yếu trồng bưởi da xanh. Gần đây, chúng tôi còn trồng thêm sầu riêng, mắc ca, chuối, dứa… nhằm đa dạng cây trồng.

Bà Hoàng Thị Minh.

Sản xuất ở một xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi cùng nhau chia sẻ kỹ năng sản xuất, kinh nghiệm xử lý các vấn đề gặp phải trong quá trình sản xuất như: sâu bệnh, thời tiết bất lợi, cải tạo đất đai… nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng. Các thành viên trong hợp tác xã cùng nhau ứng dụng quy trình canh tác đồng bộ, nhiều diện tích cây trồng đã được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm. Chúng tôi còn thuê drone để chăm sóc vườn cây; cùng nhau xây dựng sản phẩm OCOP, mở cửa hàng giới thiệu và kinh doanh nông sản tại chợ Khánh Bình. Nhiều thành viên thực hiện định kỳ các phiên livestream ngay tại vườn để bán nông sản trên mạng mang lại hiệu quả tích cực.

Trên hành trình của mình, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ từ các cấp Hội Nông dân thông qua các lớp tập huấn, buổi trình diễn và các dự án cho vay vốn. Nhờ tập hợp, liên kết với nhau thông qua hợp tác xã do Hội nông dân vận động thành lập, tình hình sản xuất nông nghiệp của thành viên ổn định và phát triển hơn so với làm đơn lẻ.

HỒNG ĐĂNG (Ghi)