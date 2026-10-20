KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20-10-1930 - 20-10-2026) Những nữ cán bộ Công đoàn tâm huyết

Liên đoàn Lao động thành phố vừa tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao tặng cho 6 cán bộ Công đoàn có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của các cán bộ Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ.

Bền bỉ với công tác nữ công

Chị Trần Thị Anh Thư, chuyên viên Ban Công đoàn các khu công nghiệp Liên đoàn Lao động thành phố, là một trong 6 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Gắn bó với tổ chức Công đoàn từ năm 2011, trải qua nhiều vị trí việc làm, chị Thư tích cực tham mưu triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi của lao động nữ.

Các cán bộ Công đoàn Đồng Nai được trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Chị Thư chia sẻ: “Với đặc thù thành phố Đồng Nai có đông công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, công tác nữ công không chỉ dừng ở tuyên truyền chính sách, pháp luật mà còn hướng đến những nhu cầu thiết thực, góp phần cải thiện đời sống và tạo điều kiện để lao động nữ phát triển trong công việc”.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong quá trình công tác của chị Thư là tham mưu triển khai chương trình hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ bằng cách lắp đặt cabin vắt, trữ sữa tại doanh nghiệp. Từ những mô hình ban đầu, hoạt động hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ dần được nhân rộng tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ. Đến nay, thành phố có 118 phòng vắt, trữ sữa mẹ tại 54 doanh nghiệp. Đây là một trong những mô hình góp phần tạo điều kiện để nữ công nhân vừa duy trì việc làm, thu nhập, vừa chăm sóc con nhỏ, giảm bớt áp lực khi trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản.

Bên cạnh đó, công tác đẩy mạnh tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em được chị Thư quan tâm. Việc triển khai các đề án về công tác phụ nữ, giáo dục kỹ năng nuôi dạy con, sức khỏe sinh sản và những vấn đề xã hội liên quan đến lao động nữ được mở rộng với gần 25 ngàn lượt cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công và công nhân được tiếp cận thông tin. Những hoạt động ấy cho thấy sự bền bỉ của công tác nữ công trong việc đưa chủ trương, chính sách đến với cơ sở, góp phần giúp lao động nữ chủ động hơn trong công việc, cuộc sống.

Trong quá trình công tác, chị Thư tham gia đưa phong trào tuyên dương con công nhân viên chức lao động “Học giỏi, sống tốt” lan tỏa rộng ở cơ sở. Phong trào này đã trở thành hoạt động đặc trưng của tổ chức Công đoàn Đồng Nai, góp phần động viên con em công nhân nỗ lực học tập, rèn luyện và khuyến khích các gia đình quan tâm hơn đến việc giáo dục. Với những đóng góp trong hoạt động Công đoàn và công tác nữ công, chị Thư nhiều năm được Liên đoàn Lao động tỉnh (nay thành phố) khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.

Lấy người lao động làm trung tâm

Với vai trò Trưởng ban Nữ công Công ty cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera (xã Phước Thái), chị Nguyễn Thị Hoa luôn quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện và tạo động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Theo chị Hoa, công tác nữ công tại doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở hoạt động phong trào mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm đối với người lao động. Mỗi hoạt động chăm lo hướng đến mục tiêu thiết thực, giúp chị em yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và phát huy năng lực bản thân.

Chị Hoa chia sẻ: “Tham gia công tác nữ công, điều tôi quan tâm nhất không phải là những phần thưởng hay sự ghi nhận, mà là làm sao để có thể đóng góp hết mình, chăm lo tốt hơn cho người lao động, nhất là lao động nữ. Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn hoạt động nữ công đạt hiệu quả thì phải đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của từng chị em; từ đó có những cách hỗ trợ thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế”.

Một trong những hoạt động chị Hoa tâm đắc là triển khai mô hình góp vốn xoay vòng, giúp đoàn viên có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Hằng tháng, mỗi đoàn viên đóng góp 1 triệu đồng; mỗi nhóm có từ 15-20 người tham gia. Bên cạnh đó, chị Hoa đặc biệt quan tâm đến con đoàn viên có thành tích học tập tốt, gia đình còn khó khăn. Theo chị Hoa, chăm lo cho lao động nữ không chỉ ở công việc mà cả những vấn đề thiết thực trong cuộc sống của họ. Khi những khó khăn được chia sẻ, chị em sẽ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó ban Nữ công Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (phường Biên Hòa), là cán bộ Công đoàn được người lao động tin tưởng, quý mến. Theo chị Lan, bên cạnh áp lực công việc, nhiều lao động nữ còn phải chu toàn việc gia đình, chăm sóc con nhỏ và vun đắp cuộc sống. Vì vậy, tổ chức Công đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ công, cần chủ động lắng nghe, thấu hiểu và kịp thời chia sẻ khó khăn với chị em.

Dấu ấn của những nữ cán bộ Công đoàn tâm huyết không chỉ thể hiện qua số lượng chương trình được tổ chức hay những kết quả đạt được, mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và khả năng đưa hoạt động Công đoàn đến gần hơn với người lao động. Khi mỗi kiến nghị được lắng nghe, mỗi hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và mỗi hoạt động chăm lo xuất phát từ nhu cầu thực tế, niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn tiếp tục được củng cố. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố BÙI THỊ BÍCH THỦY

Từ suy nghĩ đó, chị Hoàng Lan tìm những phương thức vận động phù hợp với điều kiện làm việc của nữ công nhân, nhất là lao động làm việc theo ca; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền lợi của lao động nữ; đồng thời tạo sân chơi tinh thần thông qua các hội thi: karaoke, cắm hoa, nấu ăn và nhiều hoạt động giao lưu khác. Những hoạt động nữ công theo hướng thiết thực, sát nhu cầu đoàn viên đã giúp chị em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và yên tâm lao động, sản xuất.