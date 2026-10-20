KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20-10-1930 - 20-10-2026) Lan tỏa tinh thần cống hiến vì sự phát triển của phụ nữ

Câu chuyện của các chị không chỉ góp phần tô thắm truyền thống 96 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần đưa công tác hội và phong trào phụ nữ đi vào chiều sâu.

Luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ, Trưởng ban Phụ nữ Công an thành phố chia sẻ: Công tác hội và phong trào phụ nữ của đơn vị luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm. Hội viên được rèn luyện trong môi trường chính quy, kỷ luật; nhiều hội viên có trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức, khả năng thích ứng và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ… Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn có những khó khăn nhất định.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan (giữa) trao quyết định thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Tranh thủ điều kiện thuận lợi và khắc phục khó khăn, Thượng tá Minh Huệ tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng sự kiện lớn của đất nước, của thành phố, của ngành, của hội… Đặc biệt, với những sáng kiến, cách làm sáng tạo do bà đề xuất, Hội Phụ nữ Công an thành phố thời gian qua đã có nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trong đó, mô hình Kết nối yêu thương - Vượt qua đại dịch đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong đại dịch Covid-19 như: may khẩu trang kháng khuẩn; tặng gel rửa tay khô cho lực lượng phòng, chống dịch và nhân dân trên địa bàn; vận động nhắn tin ủng hộ quỹ vaccine; tặng nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly, phong tỏa; tham gia thực hiện Gian hàng 0 đồng… Qua đó góp phần động viên, chia sẻ với lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, người dân bị tác động bởi Covid-19.

Sau dịch bệnh Covid-19, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ Công an thành phố đã và đang nhận đỡ đầu 49 trường hợp mồ côi vì Covid-19 và do nguyên nhân khác (mỗi tháng trợ cấp từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/trường hợp cùng nhu yếu phẩm) cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi.

Đồng chí Lê Thị Thủy (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chụp hình với Thượng tá Nông Thị Minh Huệ, Trưởng ban Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai và bà Vũ Thị Hương, Phó Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố tại lễ trao giải thưởng. Ảnh: NVCC

Gần đây nhất là trận lụt lịch sử cuối năm 2025 khiến nhiều hộ dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Thượng tá Minh Huệ đã đại diện hội phụ nữ tham gia cùng đoàn công tác của Công an thành phố đến cứu trợ người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) ngay khi nước vừa rút. “Hình ảnh bùn đất phủ dày trên từng con đường, dấu nước còn in cao trên tường nhà dân; có nơi nhà cửa sụp đổ, phương tiện bị nhấn chìm nằm ngổn ngang, gia súc chết nằm rải rác ven đường; người dân vất vả sau nhiều ngày oằn mình chống lũ, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa” - Thượng tá Minh Huệ chia sẻ.

Giữa những khó khăn ấy, Thượng tá Minh Huệ càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm. Sau khi trở về Đồng Nai, bà vận động cán bộ, hội viên chung tay chia sẻ khó khăn với phụ nữ vùng lũ. Kết quả đã xây dựng được 2 căn nhà nhân ái và trao hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí trên 240 triệu đồng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Đổi mới sáng tạo trong hoạt động hội

Nếu Thượng tá Minh Huệ luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ thì bà Vũ Thị Hương, hiện là Phó Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố lại tạo được dấu ấn đổi mới sáng tạo trong hoạt động của Hội LHPN thành phố.

Bà Vũ Thị Hương (thứ 2 từ trái sang), Phó Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố trao đổi với đồng nghiệp về các phần việc sẽ làm trước mỗi chương trình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Hương về công tác tại Tỉnh đoàn, nay là Thành đoàn. Giữa năm 2018, bà chuyển công tác về Hội LHPN tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai. Hơn 7 năm gắn bó với Hội LHPN thành phố, bà Hương đã tạo được dấu ấn trong tham mưu công tác tuyên truyền; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương…

Đặc biệt, thực hiện khâu đột phá nhiệm kỳ về Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số, bà Hương đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động, như: các hội thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức, cuộc thi ảnh online, tập huấn cho cán bộ hội bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, bà đề xuất Hội LHPN thành phố ra mắt, vận hành phần mềm đánh giá thi đua trong hệ thống hội từ năm 2024; tham mưu và hoàn thành việc nâng cấp, vận hành ứng dụng mã nguồn mở Nuke Viet (bài thi đạt giải đặc biệt của Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại Cuộc thi Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội) để triển khai sử dụng cho cấp thành phố, cơ sở.

Với suy nghĩ đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà xuất phát từ những khó khăn, bất cập trong quá trình làm việc, bà Hương có nhiều đề xuất mang tính sáng tạo. Từ năm 2021-2025, bà đề xuất 7 sáng kiến, giải pháp sáng tạo. Trong đó, sáng kiến mà bà Hương tâm đắc nhất là Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội thông qua phần mềm Theo dõi và đánh giá thi đua trong hệ thống hội.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trao tặng 2 đợt trong một nhiệm kỳ, dành tặng cho cán bộ hội LHPN chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh.

Theo chia sẻ của bà Hương, trước đây, việc theo dõi, đánh giá thi đua chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công, tốn nhiều thời gian và công sức. Với phần mềm Theo dõi và đánh giá thi đua trong hệ thống hội (được triển khai vào năm 2024) đã số hóa dữ liệu, quản lý hồ sơ minh chứng. Việc này giúp các đơn vị chủ động cập nhật, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc tính điểm, tổng hợp, đối chiếu minh chứng một cách tự động, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm thao tác thủ công, nâng cao tính chính xác, công khai và minh bạch trong đánh giá thi đua.