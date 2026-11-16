Kỷ niệm 950 thành lập Quốc Tử Giám: Khi di sản ngàn năm bừng sáng trong nhịp đập thanh xuân

Chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: PV

Tuổi trẻ viết tiếp mạch nguồn tinh hoa đạo học

Trải qua gần một thiên niên kỷ, Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài. Kỷ niệm 950 năm thành lập là dịp nhìn lại những đóng góp của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa, giáo dục tới công chúng bằng những hình thức phù hợp với đời sống hôm nay.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” được thiết kế dành cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Chương trình là một bản hòa ca kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa ngàn năm và nhịp đập tươi trẻ của thời đại số bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: BTC

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đã bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với nỗ lực chung của các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý văn hóa, chính quyền địa phương, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, báo chí và cộng đồng yêu di sản, góp phần thực hiện chuỗi hoạt động kỷ niệm, với 63 nhiệm vụ đã hoàn thành từ đầu năm 2026 đến nay, đưa truyền thống Quốc học đến gần hơn với người dân và du khách.

“Chúng tôi lựa chọn ‘Thanh xuân kết nối mạch nguồn’ để khép lại cả một chuỗi hoạt động kỷ niệm với mong muốn gửi gắm niềm tin vào những người trẻ. 950 năm là một dấu mốc lịch sử nhưng mạch nguồn học thuật, dòng chảy di sản vẫn tiếp tục. Những người trẻ, các bạn học sinh, sinh viên hôm nay chính là những người sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông, góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc và phát huy giá trị di sản”, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.

Thông điệp này cũng xác định nội dung xuyên suốt đêm nghệ thuật: đưa các giá trị đạo học vào câu chuyện trưởng thành của tuổi trẻ, gắn niềm tự hào về lịch sử với trách nhiệm trong hiện tại.

Ngay từ tiết mục mở màn, chương trình đã tạo nên một dấu ấn bất ngờ và đầy cuốn hút khi kết hợp giữa lời xưng danh đậm chất sân khấu cổ truyền với giai điệu Rap phóng khoáng, hiện đại. Qua tiết mục “Xưng danh Hà Nội” do Ram C và đoàn múa HT thể hiện, ngôn ngữ đời sống số của thế hệ Gen Z đã được hòa nhịp vào không gian văn hiến ngàn năm của Thủ đô.

Tiết mục mở màn kết hợp lời xưng danh mang âm hưởng sân khấu cổ truyền với Rap hiện đại. Ảnh: PV

Ngay từ tiết mục mở màn, chương trình đã tạo nên một dấu ấn bất ngờ và đầy cuốn hút khi kết hợp giữa lời xưng danh đậm chất sân khấu cổ truyền với giai điệu Rap phóng khoáng, hiện đại. Qua tiết mục “Xưng danh Hà Nội” do Ram C và đoàn múa HT thể hiện, ngôn ngữ đời sống số của thế hệ Gen Z đã được hòa nhịp vào không gian văn hiến ngàn năm của Thủ đô.

Chương trình được cấu trúc thành 5 phần: “Tâm - Nhịp đập yêu thương”, “Tài - Bản lĩnh tỏa sáng”, “Trí - Khai mở bứt phá”, “Đức - Bản nguyên vững chắc” và “Vinh quang”, tạo nên một hành trình trưởng thành của người trẻ.

Ở phần “Tâm - Nhịp đập yêu thương”, nội dung tập trung vào tình yêu gia đình, thầy cô, bè bạn và quê hương. Đây là những mối quan hệ gần gũi, góp phần hình thành nhân cách và ý thức trách nhiệm của mỗi người.

“Tâm - Nhịp đập yêu thương”, chương trình bắt đầu bằng tình yêu thương gia đình, thầy cô, bè bạn và quê hương. Ảnh: BTC

Ở chương II, “Tài - Bản lĩnh tỏa sáng” đề cao năng lực, bản lĩnh và sự tự tin của tuổi trẻ; “Trí -Khai mở bứt phá” hướng tới tinh thần học hỏi, tư duy và sáng tạo. Tiếp đó, “Đức -Bản nguyên vững chắc” nhấn mạnh lòng trung thực, sự tử tế và trách nhiệm. Phần “Vinh quang” khép lại hành trình, gắn thành tựu với nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến.

Chương 3: “Trí – Khai mở bứt phá” mở ra tinh thần học tập, tư duy và sáng tạo. Ảnh: BTC

Cách xây dựng nội dung cho thấy quan niệm về sự trưởng thành toàn diện. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, người trẻ cần nền tảng đạo đức, khả năng tự học và ý thức đóng góp cho cộng đồng. Những yêu cầu ấy có sự tiếp nối với tinh thần giáo dục được gìn giữ tại Quốc Tử Giám.

Đêm diễn có sự tham gia của các nghệ sỹ như: Đỗ Hoàng Hiệp, Ngô Lan Hương, RAM C, PiaLinh, JunDi, Cao Phú Quý, Khánh My cùng các tiết mục vũ đạo và trình diễn thị giác. Âm thanh, ánh sáng được sử dụng để hỗ trợ từng phần nội dung, tạo không khí sôi nổi tại Vườn Giám.

Các tiết mục sôi động tại chương trình. Ảnh: PV

Sự góp mặt của các nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu mến giúp chương trình tăng sức thu hút. Trong không gian di tích, âm nhạc trở thành phương tiện chuyển tải những nội dung về tình yêu quê hương, khát vọng khẳng định bản thân và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Tìm hiểu lịch sử, chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả tham gia giao lưu qua hệ thống câu hỏi về các dấu mốc lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống đạo học và giá trị của 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phần tương tác bổ sung kiến thức cho người tham dự, đồng thời tạo sự kết nối giữa sân khấu với khán giả. Từ thưởng thức nghệ thuật, học sinh, sinh viên được khuyến khích nhớ lại, tìm hiểu và trả lời những nội dung liên quan trực tiếp đến di tích.

Việc đưa câu hỏi lịch sử vào chương trình nghệ thuật là cách tiếp cận phù hợp với công chúng trẻ. Kiến thức được giới thiệu trong không khí giao lưu, giúp người tham gia có thêm cơ hội hiểu về địa điểm mình đang có mặt và ý nghĩa của dịp kỷ niệm.

Khán giả tham gia trả lời câu hỏi về lịch sử Quốc Tử Giám và truyền thống đạo học. Ảnh: PV

Đặc biệt, cuộc giao lưu với ba nữ võ sĩ kata Nguyễn Phương Thảo, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, những gương mặt trẻ từng đạt thành tích cao tại các giải đấu khu vực, châu lục với danh hiệu Vô địch Đông Nam Á và Vô địch Trẻ Châu Á.

Sự tham gia của các vận động viên mở rộng câu chuyện rèn luyện từ học tập sang thể thao. Để phát triển năng lực và đạt thành tích, người trẻ cần sự kiên trì, kỷ luật, tinh thần học hỏi và khả năng vượt qua áp lực.

Ba nữ võ sĩ kata Nguyễn Phương Thảo, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giao lưu tại chương trình. Ảnh: PV

Tham gia chương trình, Trần Trang Nhi, sinh viên Trường Đại học Văn hóa, cho biết, cô bất ngờ và tự hào khi lần đầu tham dự một chương trình nghệ thuật dành cho người trẻ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

“Là một người trẻ trực tiếp nghiên cứu và viết về văn hóa, em càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ mình trong việc tiếp nối truyền thống cha ông”, Trang Nhi bày tỏ.

Chương trình nghệ thuật "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” khép lại chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Ảnh: PV

Khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm, “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” tiếp tục khẳng định vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong giáo dục di sản và kết nối công chúng trẻ. Qua nghệ thuật, kiến thức lịch sử và những gương mặt có thành tích, chương trình đưa tinh thần hiếu học, rèn đức, luyện tài đến gần học sinh, sinh viên; khuyến khích mỗi người tiếp nối truyền thống bằng hành động trong học tập và đời sống.