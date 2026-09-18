Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Đây là dịp để tỉnh Thái Nguyên ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; tri ân, tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, hun đúc khát vọng và ý chí quyết tâm xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, sự ra đời của tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh với 4 đảng viên năm 1936, tại xã La Bằng đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của phong trào cách mạng ở Thái Nguyên; góp phần quan trọng trong công tác tập hợp, động viên quần chúng tham gia các hoạt động cách mạng.

Cách mạng Tháng Tám, với sự lãnh đạo của Trung ương, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhân dân đã chiến đấu giải phóng tỉnh lỵ, thành lập chính quyền lâm thời tỉnh Thái Nguyên vào chiều 20/8/1945, mở ra trang mới trong lịch sử của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh bảo vệ Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, các cơ quan đầu não ở an toàn khu Định Hóa lãnh đạo kháng chiến. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần thống nhất đất nước.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 98 đảng bộ trực thuộc, hơn 145 nghìn đảng viên thể hiện sự lớn mạnh về tổ chức, trưởng thành về bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của Đảng bộ được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng.

Theo đồng chí Trịnh Xuân Trường, trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh quyết tâm xây dựng Thái Nguyên “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, từng bước hiện thực hóa lời căn dặn, mong muốn của Bác Hồ khi về thăm ngày 1/1/1964 rằng: "Tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền bắc nước ta".

Để làm được điều đó, phải xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh là yếu tố then chốt phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Thái Nguyên.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, khai thác hiệu quả nhất tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đại diện thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh phát biểu và chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ về chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh; đại diện đảng viên trẻ của Đảng bộ xã La Bằng phát biểu thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong việc học tập, xây dựng tỉnh Thái Nguyên giàu đẹp; tỉnh Thái Nguyên tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đảng viên lão thành, gia đình chính sách, tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác.