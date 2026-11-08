Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Than
Tối 7/11, tại phường Cẩm Phả, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Binh đoàn 19 - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu.
Nguồn: VTV
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-than-480315.media