Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Than

Xác định xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn tạo sự đồng thuận, khơi dậy nguồn lực trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, thời gian qua, xã Bằng Luân đã tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều mô hình văn hóa thiết thực. Qua đó, từng bước tạo diện mạo mới cho các khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.