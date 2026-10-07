Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Thu Thảo nhắn gửi chồng doanh nhân: 'Vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua'

Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh hôn lễ diễn ra cách đây 9 năm, cô còn viết: "Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua". Qua dòng tâm sự của Hoa hậu Việt Nam 2012, khán giả đã nhận thấy sự hạnh phúc viên mãn trong gia đình người đẹp sau 9 năm hôn nhân.

Đặng Thu Thảo khoe ảnh cưới cách đây 9 năm.

Được biết, trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 6/10/2017, cặp đôi đã có hơn 3 năm hẹn hò. Chuyện tình của người đẹp quê Bạc Liêu và doanh nhân trẻ nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai đều khá kín tiếng trong đời tư. Đám cưới của họ diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều bạn bè, nghệ sĩ và được chú ý bởi không gian tổ chức sang trọng.

Tổ ấm của Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín lần lượt đón các thành viên mới. Tháng 3/2018, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Sophie. Đến năm 2020, gia đình có thêm con trai Liam. Tháng 10/2024, Hoa hậu Việt Nam 2012 hạnh phúc thông báo gia đình đón thêm em bé thứ ba.

Họ có một hôn lễ sang trọng vào năm 2017.

Từ khi làm mẹ, Đặng Thu Thảo dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc, nuôi dạy các con. Những hình ảnh được cô chia sẻ trên mạng xã hội thường xoay quanh các dịp đặc biệt, chuyến đi của gia đình hoặc khoảnh khắc đời thường bên những người thân yêu. Người đẹp không thường xuyên công khai cuộc sống riêng, bởi vậy mỗi lần xuất hiện cùng chồng con, cô đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong những năm qua, hình ảnh Đặng Thu Thảo gắn với sự nhẹ nhàng, kín đáo. Cô ít tham gia các hoạt động giải trí kéo dài, không thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện đông người và cũng hiếm khi chia sẻ chi tiết về cuộc sống hôn nhân. Thay vào đó, người đẹp lựa chọn giữ những câu chuyện gia đình trong không gian riêng tư.

Hình ảnh vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo ở hiện tại.

Cuộc sống của nàng hậu sau khi kết hôn vì thế có nhiều thay đổi so với thời điểm còn hoạt động nghệ thuật. Nếu trước đây, Đặng Thu Thảo thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và được truyền thông săn đón, thì hiện tại, cô chủ yếu được nhắc đến qua những hình ảnh đời thường, nhan sắc sau sinh và hành trình làm mẹ.