Kỷ niệm 86 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn

Các đại biểu dự chương trình kỷ niệm

Các đại biểu dự chương trình kỷ niệm

Dự chương trình có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình

Đại biểu, thân nhân các anh hùng, lão thành cách mạng tham dự chương trình

Cùng dự có đại diện Quân khu 1; các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân khu1; thân nhân gia đình các đồng chí cán bộ Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ đã từng hoạt động tại chiến khu Bắc Sơn; lãnh đạo huyện Bắc Sơn (cũ) qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các xã trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Sơn đọc diễn văn kỷ niệm tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn - một trong những sự kiện lịch sử có tầm vóc và ý nghĩa quan trọng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đại biểu theo dõi phóng sự tại chương trình

Cách đây 86 năm, ngày 27/9/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhân dân châu Bắc Sơn kiên cường và anh dũng đã nổi dậy tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chính quyền của chủ nghĩa thực dân Pháp trên toàn châu Bắc Sơn.

Khởi nghĩa Bắc Sơn mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang đầu tiên do Đảng lãnh đạo; tinh thần đấu tranh đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước, tiến tới tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm nghĩ tại chương trình

Các em học sinh tham gia chương trình kỷ niệm

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, 86 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Sơn đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo Nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Khởi nghĩa Bắc Sơn không chỉ là một sự kiện lịch sử địa phương mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với dân tộc Việt Nam. Đây là tiếng súng mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng, chứng minh rằng Nhân dân ta có khả năng tự vũ trang, tự đấu tranh để giành độc lập. Cuộc khởi nghĩa đã khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, kết hợp giữa đấu tranh chính trị và vũ trang.

Đồng chí biểu dương những nỗ lực, kết quả mà cấp ủy, chính quyền xã Bắc Sơn nói riêng, các xã thuộc khu vực Bắc Sơn nói chung và đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình hành động đã ban hành. Đồng thời củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Đồng chí yêu cầu các xã tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra; rà soát và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do cấp trên giao. Bên cạnh đó, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 6 xã khu vực Bắc Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy kết quả đạt được để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh và cả nước trong kỷ nguyên mới.

Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân

Nhân dịp này, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.