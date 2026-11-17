Khẳng định vai trò "cái nôi" đào tạo cán bộ của tỉnh nhà

Tháng 11/1946, hơn 1 năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trước yêu cầu cấp bách về công tác cán bộ, Tỉnh ủy Nghệ An mở lớp huấn luyện cốt cán đầu tiên tại đình Trung, xã Yên Dũng Thượng (nay thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Khoảng 40 học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, công tác dân vận, tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đây là tiền thân của Trường Đảng Nghệ An, nay là Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Sự ra đời của lớp huấn luyện cốt cán đầu tiên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ tỉnh đối với công tác cán bộ ngay từ những ngày đầu xây dựng chính quyền cách mạng. Từ lớp học trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhà trường từng bước trưởng thành, đồng hành cùng các chặng đường cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Truyền thống 80 năm là niềm tự hào, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Qua các thời kỳ, nhà trường luôn chú trọng bồi đắp những giá trị cốt lõi của văn hóa Trường Đảng: Kiên định về chính trị, mẫu mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và gắn lý luận với thực tiễn. Trong giai đoạn 1993 - 2026, nhà trường đã mở 1.326 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 90.991 lượt học viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU (ngày 28/5/2026) về việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 đến năm 2030. Ảnh: Phạm Bằng

Riêng từ năm 2016 đến nay, trường đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành 8 đề án, chương trình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức 60 hội thảo và thực hiện 74 đề án, đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường. Những kết quả đó cho thấy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các thế hệ học viên; đồng thời, khẳng định những đóng góp thiết thực của nhà trường đối với công tác cán bộ và sự phát triển của địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh làm việc với Trường Chính trị tỉnh.

Hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng được thể hiện rõ nét qua sự trưởng thành và cống hiến của nhiều thế hệ học viên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, từng là học viên lớp huấn luyện cốt cán đầu tiên. Đồng chí từng khẳng định, kiến thức chính trị tiếp thu từ các lớp huấn luyện đã tạo nền tảng cơ bản, có hệ thống, dẫn dắt quá trình trưởng thành trong gần 60 năm công tác.

Đội ngũ nhà trường hiện có 10 tiến sĩ, 42 thạc sĩ và 3 giảng viên đang học nghiên cứu sinh. Năm 2011, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; năm 2023, trở thành 1 trong 2 trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức 1.

Bế giảng lớp Cao cấp chính trị khóa học 2024 -2026.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên nhà trường; đồng thời, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong quá trình xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của nhà trường trước yêu cầu mới. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương lớn về xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Khai mạc lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên Trung tâm chính trị xã, phường năm 2026.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2

Quy định số 222-QĐ/TW ngày 06/10/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố và Quy định số 396-QĐ/TW ngày 06/01/2026 về trường chính trị chuẩn đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống trường chính trị.

Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 28/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030, đồng thời phát huy vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số.

Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng ấy, nhà trường cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ; xây dựng Đảng bộ và nhà trường trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ có ý nghĩa chỉ đạo xuyên suốt đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Người cũng chỉ rõ: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; đồng thời yêu cầu phải hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ và thường xuyên giúp đỡ cán bộ tiến bộ. Đào tạo cán bộ phải toàn diện, chú trọng cả đức và tài, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành; mỗi cán bộ phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thi giáo viên dạy giỏi và học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2026.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay không thể chỉ dừng ở trang bị kiến thức hay hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, mà phải hướng tới hình thành đội ngũ có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm. Cán bộ cần có phương pháp làm việc khoa học, gần dân, hiểu dân, trọng dân, biết lắng nghe và giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Những quan điểm đó tiếp tục được Trung ương cụ thể hóa trong giai đoạn hiện nay với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng lấy phẩm chất, năng lực, uy tín, danh dự, kết quả, sản phẩm và hiệu quả công việc, mức độ đóng góp cho tập thể và nhân dân làm thước đo chủ yếu, thay cho cách đánh giá nặng về hồ sơ, bằng cấp, thâm niên công tác.

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị đi thực tế tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhà trường ngoài việc chú trọng trang bị kiến thức, bồi dưỡng lý luận còn phải quan tâm rèn luyện tư duy, phương pháp, bản lĩnh và năng lực tổ chức thực hiện cho người học; giúp mỗi cán bộ, học viên chuyển từ tư duy “đủ điều kiện” sang chứng minh “đủ năng lực”; từ chú trọng quy trình sang coi trọng sản phẩm; từ tâm lý lựa chọn công việc thuận lợi sang sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, khó, phức tạp; từ mong muốn được bố trí sang khát vọng được cống hiến.

Đảng bộ trường cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn và tính chiến đấu trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu. Trường cần chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo khoa học: Nghệ An - phát huy thành tựu 40 năm đổi mới trong xây dựng cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đạt chuẩn mức 2.

Chất lượng đào tạo của nhà trường là yêu cầu then chốt, trước hết phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Vì vậy, cần phát triển đội ngũ có năng lực phân tích chính sách, tổng kết thực tiễn, xử lý tình huống và vận dụng phương pháp giảng dạy hiện đại; xây dựng kế hoạch phát triển gắn với vị trí việc làm, cơ cấu chức danh và yêu cầu nhiệm vụ. Nhà trường cần tạo điều kiện, khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ, nghiên cứu thực tế, tham gia đề tài, đề án và tư vấn chính sách. Hoạt động đi cơ sở phải giúp giảng viên phát hiện vấn đề, kiểm chứng nhận định và đưa thực tiễn vào bài giảng, công trình nghiên cứu.

Đồng thời, cần kết nối chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ thực tiễn tham gia giảng dạy, trao đổi chuyên đề, xây dựng tình huống sát yêu cầu quản lý của từng cấp, từng ngành, từng địa bàn. Qua đó, nhà trường từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cung cấp luận cứ khoa học cho sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Hội thi giáo viên dạy giỏi và học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2026.

Văn hóa Trường Đảng là một nền tảng quan trọng và phải được thể hiện bằng những chuẩn mực cụ thể trong công việc hằng ngày: Tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương; ứng xử mẫu mực; làm việc có trách nhiệm; coi trọng chất lượng bài giảng và công trình nghiên cứu. Mỗi cán bộ, giảng viên cần gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục bệnh hình thức, ngại đổi mới, thiếu trách nhiệm hoặc xa rời thực tiễn.

Với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, niềm tự hào được học tập, công tác trên quê hương Bác cần được chuyển thành ý thức tự rèn luyện, tinh thần nêu gương và khát vọng cống hiến; lấy sự mẫu mực của người thầy, liêm chính học thuật và hiệu quả giáo dục, rèn luyện cán bộ làm chuẩn mực về đạo đức cách mạng.

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và bồi đắp văn hóa Trường Đảng, cần quan tâm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đầy đủ điều kiện của Trường chính trị chuẩn mức 2. Ưu tiên đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm cho hệ thống giảng đường, phòng học thông minh, thư viện, ký túc xá và hạ tầng số; xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm văn minh, hiện đại, xứng tầm với vị thế của Trường Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải quan tâm công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Giờ lên lớp tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, lấy năng lực thực thi nhiệm vụ và sự trưởng thành của cán bộ sau đào tạo làm thước đo.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác đào tạo cán bộ tại cuộc làm việc ngày 30/12/ 2025 với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Chương trình đào tạo cần có năng lực dự báo, đi trước thực tiễn một bước; chuyển từ truyền thụ một chiều sang mô hình giảng viên và học viên cùng kiến tạo tri thức, giá trị mới; bảo đảm đào tạo không chỉ để “biết” mà còn để “làm”, hướng tới các giá trị công và lợi ích của nhân dân. Đây là định hướng trực tiếp đối với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An: Đào tạo không chỉ để cán bộ hiểu chủ trương, chính sách mà còn phải biết vận dụng, hành động có trách nhiệm và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh và phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm. Cần kết hợp học lý luận với rèn luyện đạo đức; nâng cao trình độ với bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác; trang bị kiến thức với hình thành năng lực hành động. Sau mỗi khóa học, học viên không chỉ nắm vững chủ trương, đường lối mà còn phải hiểu sâu thực tiễn, biết tổ chức thực hiện, lắng nghe nhân dân và chịu trách nhiệm về kết quả công tác; đồng thời hình thành tinh thần tự học, tự soi, tự sửa và khả năng thích ứng trước yêu cầu mới.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy cán bộ cấp xã phải xử lý công việc liên ngành, phối hợp giữa các cơ quan, ứng dụng công nghệ số, giải quyết thủ tục hành chính và kịp thời đáp ứng những vấn đề phát sinh trong đời sống. Vì vậy, chương trình đào tạo cần tăng thời lượng thực hành thông qua tình huống cụ thể; rèn kỹ năng phân tích, lập kế hoạch triển khai chủ trương, chính sách, điều hành, tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, kiến nghị và xử lý những vấn đề phức tạp tại cơ sở.

Đào tạo phải gắn với yêu cầu phát triển của Nghệ An: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy liên kết vùng, liên vùng trong phát triển các vùng, miền, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh... Cần đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào công việc, sự chuyển biến về tư duy, phương pháp làm việc, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học trong quản lý, đánh giá quá trình rèn luyện và kết quả sau đào tạo; xem kết quả học tập là một căn cứ quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Thứ tư, nâng tầm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, khẳng định vai trò cung cấp luận cứ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ những vấn đề mới, khó, bức thiết trong thực tiễn Nghệ An, từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến quản trị và phát triển kinh tế - xã hội. Sản phẩm nghiên cứu phải được chuyển hóa thành luận cứ khoa học, báo cáo phân tích, kiến nghị có giá trị phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời làm phong phú nội dung đào tạo. Cần hình thành mối liên hệ thường xuyên giữa thực tiễn và nghiên cứu: Thực tiễn đặt ra vấn đề, nghiên cứu cung cấp luận cứ, kết quả được vận dụng vào lãnh đạo, quản lý và đào tạo, rồi tiếp tục được thực tiễn kiểm nghiệm, bổ sung.

Nhà trường cần lựa chọn những vấn đề nghiên cứu thiết thực, tránh dàn trải, hình thức hoặc chỉ dừng ở mô tả hiện trạng. Trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nâng cao năng lực quản trị địa phương, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng, từng địa bàn.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt giải tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc năm 2023.

Với địa bàn rộng, điều kiện phát triển khác nhau giữa miền núi, đồng bằng, ven biển và đô thị, Nghệ An cần những nghiên cứu khảo sát sâu, đối thoại thực chất với cơ sở. Nhà trường cần duy trì kết nối với các sở, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo và nhà khoa học để phát hiện vấn đề, kiểm chứng kết quả, đề xuất giải pháp khả thi. Mỗi đề tài, đề án phải xác định rõ sản phẩm đầu ra, địa chỉ ứng dụng và trách nhiệm theo dõi việc vận dụng.

Qua đó, Trường Chính trị tỉnh từng bước khẳng định vị thế không chỉ là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà còn là địa chỉ nghiên cứu, phân tích, tư vấn chính sách có uy tín, cung cấp cơ sở khoa học cho những quyết sách quan trọng của tỉnh.

Thứ năm, tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy hiệu quả, an toàn thông tin và trách nhiệm làm nguyên tắc hoạt động.

Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Chuyển đổi số cần đi vào thực chất trong quản trị, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn. Nhà trường cần phát triển học liệu số, giáo án điện tử, thư viện số và ngân hàng tình huống gắn với đặc điểm Nghệ An, tạo môi trường học tập linh hoạt, hỗ trợ giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị.

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”.

Chuyển đổi số không đơn thuần là đưa công nghệ vào một vài khâu, mà phải đổi mới cách quản trị, tổ chức đào tạo, chia sẻ tri thức và đánh giá kết quả. Nhà trường cần từng bước xây dựng dữ liệu dùng chung về đào tạo, bồi dưỡng; số hóa tài liệu nghiên cứu và tình huống thực tiễn; mở rộng hình thức học tập linh hoạt, tăng cường trao đổi học thuật. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới phải có chọn lọc, đúng mục đích, bảo đảm độ tin cậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với hạ tầng và công cụ, cần nâng cao năng lực số cho cán bộ, giảng viên, học viên; xây dựng quy trình kiểm tra, thẩm định, sử dụng và lưu trữ thông tin, xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tiết kiệm nguồn lực và tạo ra kết quả tốt hơn. Vì vậy, tiêu chí đánh giá phải rõ ràng, có thể kiểm chứng, gắn với chất lượng đầu ra, không chạy theo số lượng hoạt động hay sản phẩm hình thức.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt giải tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Để hoàn thành trọng trách và đạt chuẩn mức 2, nhà trường cần cụ thể hóa mục tiêu thành đề án, kế hoạch có lộ trình, nguồn lực, phân công trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, đánh giá rõ ràng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; HĐND, UBND tỉnh quan tâm bảo đảm điều kiện cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Các cấp, các ngành phối hợp xác định nhu cầu đào tạo, tạo điều kiện để giảng viên nghiên cứu thực tế và tiếp cận những vấn đề mới trong quản lý, điều hành. Nhà trường phải chủ động đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm, bảo đảm việc xây dựng trường chuẩn đi vào thực chất, bền vững.

Với nền tảng 80 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cần phát huy hơn nữa niềm tự hào và trách nhiệm của một Trường Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững tâm huyết với nghề, tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của người thầy Trường Đảng.

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Tin tưởng rằng, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên nhà trường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận chính trị và tổng kết thực tiễn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Nghệ An trong kỷ nguyên vươn mình của quê hương, đất nước.