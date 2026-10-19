Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026): Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Trong kỷ nguyên mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, LLVT Thủ đô tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, góp phần bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Trung tướng Đào Văn Nhận (thứ năm từ phải sang) động viên chiến sĩ mới của Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ binh 301).

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Thủ đô

Ngày 19-10-1946, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI, là đơn vị tiền thân của LLVT Thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi ra đời, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Chiến khu XI đã nổ súng mở đầu cho toàn quốc kháng chiến.

Suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, LLVT Thủ đô kiên cường trụ vững, giữ đất, bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng, dựa vào dân để chiến đấu, tổ chức nhiều trận đánh tiêu biểu, để lại những kinh nghiệm quý về chiến tranh nhân dân, làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt Nam, viết nên truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Thủ đô vừa lao động sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho tiền tuyến, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, góp phần làm nên trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội, để Hà Nội trở thành “Thủ đô lương tri và phẩm giá con người”. Hàng nghìn thanh niên ưu tú của thành phố Hà Nội viết quyết tâm thư, tạm rời mái trường đại học, tình nguyện tòng quân lên đường chiến đấu, cùng quân dân cả nước làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận, chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” ngày càng chủ động, vững chắc.

Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các ban, sở, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội, đặc biệt với Công an Thành phố, bảo vệ an toàn tuyệt đối hàng nghìn sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước, dân tộc, quân đội, địa phương. Phối hợp, tham mưu tổ chức thành công các cuộc diễn tập cấp bộ, cấp thành phố như diễn tập điểm về xử trí tình huống A2 và phòng thủ dân sự; diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội (HN-19, HN-24).

Trong phòng, chống đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô là lực lượng xung kích đi đầu, bảo đảm vận chuyển gần 30 nghìn công dân, hơn 2 nghìn chuyến xe; tiếp nhận và cách ly y tế gần 12.000 người. LLVT Thủ đô cũng là lực lượng nòng cốt khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, cơn bão số 11 (Matmo) năm 2025, với tinh thần “Dân khó có bộ đội, bộ đội chủ động đến với nhân dân”.

Năm 2026, LLVT Thủ đô là lực lượng nòng cốt tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của thành phố Hà Nội với gần 4.500 mộ tại 231 nghĩa trang liệt sĩ.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thủ đô rút ra những bài học quan trọng: Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, tích cực đổi mới tư duy cách làm; quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, cụ thể hóa nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn; chú trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, tuyên truyền, nâng cao cảnh giác và trách nhiệm; chủ động phối hợp các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp, dân chủ cơ sở và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người chủ trì, chủ chốt.

Xây dựng LLVT Thủ đô tinh, gọn, mạnh

Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Thực tiễn đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT Thủ đô theo hướng tinh, gọn, mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, LLVT Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu của các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự cấp xã, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thứ ba, kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm cho LLVT Thủ đô luôn tinh, gọn, mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong tác chiến phòng thủ.

Thứ tư, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thứ năm, tập trung xây dựng Đảng bộ và LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; làm tốt công tác vận động quần chúng, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc.

Trong kỷ nguyên mới, trước những thời cơ phát triển và yêu cầu, thách thức mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống; góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thủ đô đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 5 Huân chương Quân công; 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.