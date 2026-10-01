Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026): Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần cùng quân và dân cả nước giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận (thứ năm từ phải sang) động viên chiến sĩ mới của Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ binh 301).

Viết nên truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

Ngày 19-10-1946, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI, tiền thân của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Ngay sau khi ra đời, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Chiến khu XI đã nổ súng, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. Suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; kiên cường bám trụ, giữ đất, bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng, dựa vào dân để chiến đấu và tổ chức nhiều trận đánh tiêu biểu.

Những chiến công ấy đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu về chiến tranh nhân dân, góp phần làm phong phú nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam, hun đúc nên truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô vừa đẩy mạnh lao động sản xuất, vừa tích cực chi viện cho tiền tuyến, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Đỉnh cao là 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, quân và dân Hà Nội kiên cường chiến đấu, làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Thủ đô, góp phần đưa Hà Nội trở thành “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Trong những năm tháng ấy, hàng nghìn thanh niên ưu tú của Hà Nội đã viết quyết tâm thư, tạm rời giảng đường đại học, tình nguyện tòng quân, lên đường chiến đấu; cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận, chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” ngày càng chủ động, vững chắc.

Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các ban, sở, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội, đặc biệt là Công an thành phố, bảo vệ an toàn tuyệt đối hàng nghìn sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc, quân đội và địa phương.

Bộ Tư lệnh cũng phối hợp tham mưu, tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập cấp bộ, cấp thành phố, qua đó tạo điều kiện để các địa phương trong cả nước tham quan, học tập, rút kinh nghiệm, tiêu biểu như diễn tập điểm về xử trí tình huống A2 và phòng thủ dân sự; diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội (HN-19, HN-24).

Trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và khắc phục hậu quả, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô luôn là lực lượng xung kích, đi đầu. Trong đại dịch Covid-19, lực lượng vũ trang Thủ đô đã tham gia vận chuyển gần 30 nghìn công dân với hơn 2.000 chuyến xe; tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế gần 12.000 người.

Xác định khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, trong ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 và cơn bão số 11 (Matmo) năm 2025, với tinh thần “Dân khó có bộ đội, bộ đội chủ động đến với nhân dân”, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã điều động hơn 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, gồm lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và 622 phương tiện, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức di dời, sơ tán gần 80.000 người; khắc phục 120.000 cây gãy, đổ; vệ sinh cảnh quan môi trường, đường phố, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng vũ trang Thủ đô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, nhất là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Tư lệnh đã tổ chức luyện tập, vận hành 3 khối xe nghi trượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm; tổ chức huấn luyện cho 12 khối quần chúng; huy động gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia bảo đảm an ninh, an toàn, đường cơ động, phục vụ các cơ quan, đơn vị.

Năm 2026, lực lượng vũ trang Thủ đô là lực lượng nòng cốt tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của thành phố Hà Nội, triển khai tại gần 4.500 mộ thuộc 231 nghĩa trang liệt sĩ. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình ấy được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo thành phố Hà Nội, nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao; qua đó tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần bồi đắp nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong thời kỳ mới.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thủ đô rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu.

Một là, giữ vững, thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, tích cực đổi mới tư duy cách làm. Những vấn đề cấp bách phải giải quyết ngay, những vấn đề mới, khó được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo; kiên định, giữ vững các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hai là, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nắm chắc nhiệm vụ, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ cấp trên thành các chương trình, kế hoạch công tác sát thực tiễn có tính khả thi cao.

Ba là, chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, trọng tâm là công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bốn là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, tuyên truyền; nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm là, chủ động phối hợp các lực lượng, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; huy động sức mạnh tổng hợp và phát huy mạnh mẽ dân chủ cơ sở; tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người chủ trì, chủ chốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt xây dựng và bảo vệ Thủ đô

Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh; quy mô dân số, không gian phát triển và yêu cầu quản trị đô thị ngày càng cao; các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại diễn ra sôi động, với tầm nhìn phát triển 100 năm.

Cùng với đó, các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường, an ninh mạng và những tác động phức tạp từ không gian thông tin đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Thực tiễn đó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Trọng tâm là thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, địa phương và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô; xác định rõ xây dựng khu vực phòng thủ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt.

Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cần chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an, các ban, sở, ngành, địa phương.

Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng và vận hành khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chú trọng quy hoạch, xây dựng các công trình quốc phòng, quân sự; bảo đảm yêu cầu phòng thủ ngay từ quá trình quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng và tổ chức không gian phát triển của Thủ đô.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu của các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự cấp xã, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy và phương pháp công tác khoa học, sâu sát thực tiễn; có năng lực phân tích, dự báo, tham mưu và xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải nắm chắc địa bàn, chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền ngay từ cơ sở; không để những vấn đề nhỏ phát triển thành phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”.

Tổ chức rà soát địa bàn, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc điều chỉnh thế trận quân sự, quốc phòng, bảo đảm luôn phù hợp với nguyên tắc tác chiến phòng thủ và phù hợp với địa giới hành chính mới.

Thứ ba, kiện toàn tổ chức, biên chế, bảo đảm lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tinh, gọn, mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang Thủ đô, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong tác chiến phòng thủ.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, hiện đại trước hết phải bắt đầu từ xây dựng tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm tổ chức, biên chế; ưu tiên nguồn lực cho những lực lượng, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng tác chiến và các tình huống thực tế. Tăng cường huấn luyện trong điều kiện khó khăn, phức tạp; nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng giữa các lực lượng. Gắn xây dựng lực lượng với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cùng với huấn luyện, phải coi trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý bộ đội và bảo đảm an toàn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương.

Chủ động xây dựng, bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch ứng phó với các thảm họa theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô thực sự tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tác chiến phòng thủ và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thứ tư, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Xây dựng Thủ đô vững mạnh về quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, lực lượng vũ trang Thủ đô phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô với Công an thành phố và các lực lượng chức năng trong nắm tình hình, trao đổi thông tin, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động xây dựng các phương án phối hợp bảo vệ mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự với các cơ quan thông tin, truyền thông, văn hóa, giáo dục, y tế và các lực lượng liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô an toàn, ổn định, phát triển.

Thứ năm, tập trung xây dựng Đảng bộ và lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; làm tốt công tác vận động quần chúng, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc.

Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Thủ đô luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trước hết, phải xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Chỉ thị số 676-CT/QUTW ngày 20-6-2026 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”; Chỉ thị số 899-CT/QUTW ngày 30-8-2026 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội”,… tạo sự chuyển biến tích cực của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong nhận thức, lời nói và việc làm, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong kỷ nguyên mới, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những thời cơ phát triển chưa từng có, đồng thời cũng phải đối mặt với những yêu cầu, thách thức mới. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026), 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô, thực sự là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 5 Huân chương Quân công; 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.