Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô: Bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào Tổ quốc

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cử lực lượng lên đường hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt hồi cuối tháng 11/2025 (ảnh tư liệu).

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 2/10.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Thủ đô; đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, một trong những thành tích thi đua nổi bật của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang là không quản ngày đêm gian khổ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, vượt kế hoạch trước 3 tháng. Đơn vị đã đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập xác định danh tính liệt sĩ với 4.468 mộ tại 230 nghĩa trang.

6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong dịp kỷ niệm gồm: Công tác tuyên truyền, giáo dục; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; hoạt động giao lưu, kết nghĩa và tổ chức lễ kỷ niệm. Nổi bật là Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (có 35.473 lượt thi trực tuyến, 1.064 bài thi viết, 20 mô hình chất lượng cao); các chương trình tọa đàm, nói chuyện truyền thống tại cơ quan, đơn vị và trường học; hoạt động hiến tặng hiện vật; đăng ký và xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm.

Tính đến ngày 23/9, hoạt động tuyên truyền truyền thống đã được triển khai tại 12/16 trường theo kế hoạch với hơn 9.000 lượt người tham gia; 6 tập thể và 25 cá nhân đã hiến tặng 81 hiện vật; 129 cơ quan, đơn vị đăng ký 146 công trình chào mừng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên tập, xuất bản Đề cương tuyên truyền 80 năm, lịch sử Lực lượng vũ trang Thủ đô giai đoạn 2010 - 2025, sách ảnh truyền thống và sản xuất phim truyền thống. Một số hoạt động đáng chú ý dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026 gồm: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm; Triển lãm “Lực lượng vũ trang Thủ đô - 80 năm giữ trọn lời thề Quyết tử”; Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ, dự kiến tổ chức tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 20 giờ ngày 16/10...