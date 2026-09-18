Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu 2 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Dự kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; các thế hệ lãnh đạo Quân khu 2 qua các thời kỳ; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo và PTTH các tỉnh thuộc Quân khu 2.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Cục Chính trị Quân khu 2. Theo đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 luôn khắc sâu lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Đơn vị luôn xem việc giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng là sinh mệnh chính trị; sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất. Bám sát bộ đội, gần dân, sâu sát cơ sở, kịp thời đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại diện Cục Chính trị Quân khu 2 phát biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Bước vào thời kỳ mới, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục Chính trị Quân khu 2 xác định tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tham mưu. Tập trung kiện toàn tổ chức Ban CHQS cấp xã, phường, xây dựng cơ quan quân sự "tinh, gọn, mạnh"; gắn kết chặt chẽ việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã chúc mừng, biểu dương những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Đảng ủy, Cục Chính trị Quân khu 2 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm, dự báo, đánh giá tình hình, nhất là trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu 2; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục Chính trị Quân khu 2.

Ghi nhận những chiến công và thành tích xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng, Nhà nước và Quân đội đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Cục Chính trị Quân khu 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục Chính trị Quân khu 2.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng tham quan gian hàng trưng bày trang, thiết bị của Báo Quân khu 2.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày trang, thiết bị của Báo Quân khu 2.