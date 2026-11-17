Dự chương trình có đại diện Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Thị Bích Ly, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch Danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa 4; Vy Văn Thành, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch Danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa V.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các câu lạc bộ cùng lãnh đạo các xã, phường và đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh phát biểu tại chương trình

Tại đây, các đại biểu cùng xem phóng sự “80 năm hành trình nhân ái – Vì cộng đồng”. Theo đó, ngày 23/11/1946, Hội Hồng thập tự Việt Nam, nay là Hội CTĐ Việt Nam được thành lập. Tại Lạng Sơn, ngày 13/6/1979, Hội CTĐ tỉnh chính thức thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển phong trào nhân đạo của tỉnh.

Đại diện các thế hệ lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh qua các thời kỳ tham gia giao lưu tại chương trình

Thời gian qua, Hội CTĐ Việt Nam nói chung và Hội CTĐ tỉnh không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo; phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, huy động sức mạnh của toàn xã hội, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người yếu thế và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện hội CTĐ cơ sở phát biểu hưởng ứng tại chương trình

Đối với tỉnh Lạng Sơn, đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, đưa hoạt động nhân đạo ngày càng phát triển sâu rộng và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Từ năm 2022 đến nay, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo gần 348 tỷ đồng, trợ giúp trên 360.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Các phong trào, cuộc vận động của hội ngày càng đi vào chiều sâu, nổi bật là phong trào “Tết Nhân ái” với trên 146.000 suất quà được trao tặng và phong trào HMTN với gần 42.000 đơn vị máu được tiếp nhận, tăng gần 80% so với nhiệm kỳ trước…

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tặng quà tri ân các thế hệ lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh qua các thời kỳ

Trong chương trình, các đại biểu được gặp và lắng nghe những chia sẻ từ các thế hệ lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh qua các thời kỳ; giao lưu cùng tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác nhân đạo và HMTN tỉnh. Tiếp đó, đại diện hội CTĐ cơ sở phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống 80 năm của hội.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội CTĐ tỉnh đạt được thời gian qua; đánh giá cao đóng góp của các thế hệ cán bộ hội, hội viên, tình nguyện viên và sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác nhân đạo, phong trào HMTN.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh phát biểu tại chương trình

Đồng chí đề nghị các cấp hội CTĐ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát địa bàn, kịp thời nắm bắt và trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Các cấp hội chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hoạt động nhân đạo, chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang trợ giúp có trọng tâm, lâu dài, gắn với sinh kế và tạo việc làm, giúp người nghèo, người yếu thế có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong huy động, kết nối các nguồn lực xã hội; bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào HMTN, coi đây là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và chú trọng phát triển lực lượng HMTN ổn định, thường xuyên.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam

Đối với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, đồng chí đề nghị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để hội CTĐ các cấp phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên có tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí cũng mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục chung sức, đồng hành, để mỗi hoạt động nhân đạo thực sự trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, góp phần chăm lo tốt hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Dịp này, nhiều cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; nhiều tập thể, gia đình, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia HMTN.