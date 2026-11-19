Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố (thứ 5 từ phải qua) trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: T.CÔNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến dự.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lê Tấn Minh ôn lại dấu mốc ngày 23/11/1946, khi Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất quyết định thành lập hội và suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đã có mặt ở những nơi người dân cần giúp đỡ, từ vùng ven biển đến các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố (bên trái) tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: T.CÔNG

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố nêu các khâu đột phá như: Xây dựng lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó tại chỗ; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa các địa chỉ nhân đạo, công khai, minh bạch mọi nguồn lực; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, giúp người dân tự cường.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lê Tấn Minh phát động ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Ngày Cộng đồng - Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái”; kêu gọi các cấp hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện xây dựng nhà Chữ thập đỏ, trao học bổng, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện...

Nhiều đơn vị, cá nhân đăng ký hưởng ứng phát động ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận những đóng góp của các cấp hội trong công tác nhân đạo, đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19, thiên tai…

Qua nhiều năm gắn bó với người dân, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trở thành địa chỉ tin cậy của người nghèo, người yếu thế và những người gặp hoạn nạn.

Mỗi chuyến hàng cứu trợ, mỗi đơn vị máu hiến tặng, mỗi mái ấm được dựng lên đều thể hiện nghĩa tình của người dân thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đã góp sức xây dựng và gìn giữ truyền thống của hội. Đồng thời cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo người dân đã đóng góp nguồn lực, công sức và trí tuệ để hội có điều kiện trợ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.CÔNG

Hội tiếp tục đổi mới cách làm, kết nối những tấm lòng nhân ái với người cần giúp đỡ, cùng Mặt trận và các tổ chức thành viên chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cần đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi và những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, để người dân khi gặp hoạn nạn nhận được sự trợ giúp và có thêm niềm tin vượt qua khó khăn.

Nhiều cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: T.CÔNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, công tác nhân đạo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà hảo tâm và người dân thành phố cần hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, tiếp tục đồng hành với hội sau đợt cao điểm.

Tại lễ kỷ niệm, 40 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng giấy khen cho 28 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội và hoạt động nhân ái vì cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích. Ảnh: T.CÔNG

Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố, tính đến ngày 16/11, tổng giá trị trợ giúp nhân đạo trong đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng” đạt hơn 16,33 tỷ đồng. Các cấp hội đã trao 30.940 suất quà và suất ăn nhân ái, tiếp nhận 11.473 đơn vị máu.

Hưởng ứng ngày Cộng đồng, 12 xã, phường đã đăng ký triển khai 42 hoạt động với tổng trị giá dự kiến 295 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ thành phố dự kiến tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 11 tổ chức, đơn vị và cá nhân với tổng trị giá 4,35 tỷ đồng...