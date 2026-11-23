Hoạt động trao hỗ trợ cho người dân vùng khó khăn là hoạt động thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Thanh Loan

Từ những lớp cứu thương đầu tiên thuở lập nước đến những con số hàng chục nghìn tỷ đồng trợ giúp hàng chục triệu lượt người hôm nay, tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thực sự biến lòng nhân ái thành hành động thiết thực, ý nghĩa - điểm tựa tin cậy của những người yếu thế, góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Từ dấu mốc đình làng Thanh Ấm đến những con số biết nói

Ngược dòng lịch sử về những ngày đầu của chính quyền cách mạng non trẻ, trước yêu cầu cấp thiết về cứu thương, cứu đói và chăm sóc sức khỏe nhân dân, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 23-11-1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức tại đình làng Thanh Ấm (Vân Đình, Hà Nội). Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội - cương vị mà Người đã đảm nhiệm suốt 23 năm liên tục (1946-1969) cho đến lúc đi xa. Lời căn dặn của Bác từ buổi gặp lớp nữ cứu thương đầu tiên tại Bắc Bộ Phủ: “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ” đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình 8 thập kỷ của tổ chức Hội.

Từ Ban Trị sự buổi đầu chỉ có 12 người làm việc kiêm nhiệm, chưa có văn phòng chuyên trách, với gần 1.000 hội viên tập trung ở một số đô thị lớn, đến nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát triển thành một mạng lưới rộng khắp từ Trung ương tới cơ sở với hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên. Sức mạnh của tổ chức không chỉ nằm ở quy mô lực lượng, mà còn được chứng minh sinh động qua hiệu quả huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ trợ đắc lực cho chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, kịp thời trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và đồng bào vùng thiên tai, thảm họa. Những phong trào, cuộc vận động lớn mang dấu ấn riêng của Hội như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” hay cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã thoát ly khỏi cách làm cứu trợ đơn thuần để hướng tới hỗ trợ sinh kế, phục hồi sau khủng hoảng và giúp người dân tự chủ vươn lên.

TS Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định, giá trị của mỗi sự kiện nhân đạo không chỉ nằm ở những văn bản ký kết với các bộ, ngành hay doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là mở ra một phương thức hành động mới. Đó là sự kết nối sức mạnh tổng hợp của cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, giới truyền thông và toàn xã hội nhằm biến lòng nhân ái thành nhận thức, kỹ năng và nếp sống thường xuyên của mỗi người Việt Nam.

Lan tỏa từ những hành động bình dị mà thực chất

Trong đời sống xã hội hiện nay, đôi khi hoạt động Chữ thập đỏ vẫn được nhìn nhận giản đơn như việc trao quà từ thiện nhất thời. Tuy nhiên, bản chất và sứ mệnh của một tổ chức nhân đạo quốc gia rộng lớn và bài bản hơn thế nhiều. Đó là hệ thống hành động đồng bộ từ cứu trợ khẩn cấp, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện cho đến huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu để mỗi người dân đều có thể trở thành một “cứu hộ viên tại chỗ”.

Sức sống của thông điệp nhân đạo đó đang hiện hữu sinh động ngay trong nhịp sống thường nhật của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận. Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Mã Thị Yến Linh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: Cuộc sống hiện đại luôn tiềm ẩn những tình huống rủi ro bất ngờ, việc mỗi bạn trẻ tự trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tạm thời hay đơn giản là hành động gọi xe cứu thương đúng lúc tại khoảnh khắc nguy cấp chính là cách trực tiếp giành giật cơ hội sống cho người gặp nạn. Hoạt động nhân đạo vì thế không phải là việc làm xa vời, mà chính là chuẩn mực ứng xử cần có của thế hệ trẻ hôm nay.

Còn cô giáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (dạy môn khoa học tự nhiên tại Trường Trung học cơ sở Mê Linh, xã Mê Linh, Hà Nội) cho biết, dù công việc giảng dạy toàn khối 7 và khối 9 vô cùng bận rộn, ít có điều kiện tham gia các hoạt động bề nổi, nhưng suốt nhiều năm qua, cô giáo vẫn đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện với thành tích đáng trân trọng là 29 lần hiến máu. Tâm sự về hành trình lặng thầm của mình, cô giáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết bộc bạch, trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, việc dành thời gian quan tâm đến người khác một cách tự nguyện, vô tư ngày càng trở nên quý giá. Cô giáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết thẳng thắn nhìn nhận, đôi khi trong xã hội vẫn còn tâm lý e ngại hoạt động tình nguyện dễ mang nặng tính phong trào hay hình thức. Chính vì vậy, cô giáo chọn cách đóng góp một phần nhỏ bé nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành, không phô trương, để chính con cái, học trò và bạn bè xung quanh nhìn vào hành động thực tế đó mà cảm nhận được giá trị nhân văn đích thực của sự sẻ chia.

Những câu chuyện như của cô giáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết hay sinh viên Mã Thị Yến Linh đã minh chứng rõ nét cho lời khẳng định của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo: Hoạt động nhân đạo đang góp phần thiết thực xây dựng chuẩn mực ứng xử và nếp sống đẹp trong cộng đồng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với những thách thức ngày càng phức tạp từ biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, dịch bệnh cho đến xu hướng già hóa dân số, công tác nhân đạo đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy lẫn phương thức tổ chức. Trên nền tảng 6 giá trị đặc thù được hun đúc qua 80 năm - gồm mạng lưới tổ chức rộng khắp, lực lượng tình nguyện viên đông đảo, niềm tin xã hội sâu sắc, năng lực kết nối nguồn lực, tính chuyên nghiệp và vị thế hợp tác quốc tế - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã xác lập tầm nhìn chiến lược mới.

Định hướng xuyên suốt được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết tâm thực hiện là chuyển mạnh từ phương thức trực tiếp thực hiện đơn lẻ sang phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối và dẫn dắt các hoạt động nhân đạo trong toàn xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược: Chuyển đổi số toàn diện hoạt động và số hóa địa chỉ nhân đạo nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh gắn với thúc đẩy sinh kế tự cường; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng phản ứng nhanh tại chỗ.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu đạt tổng giá trị hoạt động nhân đạo từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người; 100% xã, phường, đặc khu xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình nhân đạo bền vững hoặc mô hình cộng đồng an toàn; đồng thời phát triển lực lượng lên trên 1 triệu hội viên và hơn 200.000 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên.

Một xã hội nhân văn không chỉ có nhiều người sẵn lòng sẻ chia, mà còn phải có những tổ chức đủ uy tín và năng lực để đưa sự giúp đỡ đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là thước đo trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên chặng đường phía trước. Khi uy tín của tổ chức được bồi đắp bằng sự minh bạch, chuyên nghiệp và kết quả thực chất trên từng địa bàn dân cư, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến, người có lòng nhân ái gửi gắm, góp phần bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng một xã hội an toàn, tự cường, không ai bị bỏ lại phía sau.