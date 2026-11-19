Dự chương trình có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; Lý Công Hậu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Hội CTĐ tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Hội CTĐ các xã, phường, các câu lạc bộ thiện nguyện tiêu biểu...

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh Lai Châu. Cách đây tròn 80 năm, ngày 23/11/1946, Hội Hồng thập tự Việt Nam (nay là Hội CTĐ Việt Nam) được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và Người là Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trải qua 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của nhà nước, sự phối hợp, hỗ trợ của MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế, Hội CTĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo.

Đồng chí Bùi Việt Cường, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Hội CTĐ tỉnh Lai Châu đã không ngừng xây dựng tổ chức Hội, phát triển phong trào nhân đạo, khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Phát huy tinh thần “Chữ thập đỏ – Vì mọi người, ở mọi nơi", các cấp hội tỉnh Lai Châu đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo. Hoạt động hội đã đạt được nhiều dấu ấn tích cực, với tổng giá trị 217,2 tỷ đồng đã trợ giúp cho hơn 911.673 lượt người. Phong trào “Tết Nhân ái" đã huy động được trên 90,5 tỷ đồng, trao quà cho 272.464 lượt hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” huy động trên 10,25 tỷ đồng, trợ giúp 2.361 địa chỉ khó khăn và học sinh nghèo. Toàn tỉnh duy trì 41 câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu, tiếp nhận được 20.872 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh qua cơn nguy kịch.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Hội CTĐ tỉnh lẵng hoa và biểu dương những kết quả Hội CTĐ tỉnh và các thế hệ cán bộ hội, hội viên, tình nguyện viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác nhân đạo, hiến máu tình nguyện.

Đồng chí đề nghị, các cấp Hội CTĐ tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở, trợ giúp đúng đối tượng. Chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang trợ giúp có trọng tâm, lâu dài, gắn với sinh kế, việc làm, giúp người yếu thế có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Hội CTĐ, phát huy vai trò nòng cốt, kết nối quản lý nguồn lực minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, và các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh, chỉ đạo Hội CTĐ các cấp phát huy tốt vai trò; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên có tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục chung sức để hoạt động nhân đạo trở thành nhịp cầu yêu thương, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Hội CTĐ tỉnh lẵng hoa chúc mừng.

Dịp này, 2 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chính phủ và 8 cá nhân nhận giấy khen của Hội CTĐ tỉnh về công tác nhân đạo và có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Đồng chí Tống Thanh Hải , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chính phủ cho 2 cá nhân.