Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 2-5/11 của đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tiếp đoàn tại trụ sở Đại sứ quán và cùng Tổng Giám đốc tham gia các hoạt động đối ngoại quan trọng.