Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên
Sáng 6/11, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khoá XVI. Đầu giờ, các đại biểu Quốc hội dự Chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026) tại Hội trường Diên Hồng. Dự chương trình kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ky-niem-80-nam-ngay-quoc-hoi-thong-qua-ban-hien-phap-dau-tien-9-11-1946-9-11-2026-246261106091943892.htm