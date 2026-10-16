Kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 – 18-10-2026): Noi theo gương Bác

Qua lao động, học tập, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều thanh niên tiêu biểu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Các bạn trẻ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Cán bộ đoàn năng nổ

Là chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, anh Trương Anh Vinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác đội trên địa bàn tỉnh.

Anh Trương Anh Vinh tham gia hoạt động tình nguyện, tặng xe đạp cho thiếu nhi xã Tây Khánh Sơn.

Từ thực tiễn hoạt động Đội ở cơ sở, anh Trương Anh Vinh đã tham mưu Hội đồng Đội tỉnh triển khai sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong triển khai, tổ chức các hoạt động Đội trên địa bàn tỉnh”. Nổi bật là việc xây dựng Sổ tay điện tử Phụ trách Đội tỉnh Khánh Hòa, giúp cung cấp thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội ở xã, phường và giáo viên Tổng phụ trách Đội tại các trường học. Bên cạnh đó, anh chủ động ứng dụng Google Workspace và AI (trí tuệ nhân tạo) trong quản lý, tổng hợp, triển khai hoạt động, góp phần chuẩn hóa quy trình, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả phối hợp và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đội.

Ngoài ra, anh còn tham mưu triển khai nhiều cuộc thi trực tuyến dành cho đội viên, thiếu nhi. Các cuộc thi được thiết kế với nội dung phong phú, hình thức phù hợp với từng lứa tuổi, ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình. Tiêu biểu là việc tham mưu Thường trực Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Quản lý Dự án người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tổ chức cuộc thi Tài năng Anh ngữ thiếu nhi Khánh Hòa năm 2025, với vòng sơ khảo được tổ chức trực tuyến, thu hút hơn 60.500 thí sinh tham gia; cuộc thi video clip thiếu nhi Khánh Hòa hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ... Thông qua việc tổ chức các sân chơi và hình thành những trào lưu tích cực trên mạng xã hội, các sáng kiến của anh góp phần đổi mới phương thức giáo dục của tổ chức Đội, đồng thời khẳng định vai trò chủ động định hướng, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho đội viên, thiếu nhi. “Với tôi, học tập và thực hành theo Bác là bản thân luôn có trách nhiệm, tận tâm trong từng nhiệm vụ; nỗ lực tìm kiếm những cách làm mới, thiết thực hơn, giúp nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ, góp phần mang đến những hoạt động bổ ích, sáng tạo, phù hợp với thanh thiếu nhi”, anh Vinh chia sẻ.

Những đóng góp của anh Trương Anh Vinh được ghi nhận qua nhiều hình thức khen thưởng tiêu biểu như: Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2023; bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương tại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2025; giải nhì cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững năm 2025... Năm 2026, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức hoạt động hè.

* Nỗ lực trong nghiên cứu khoa học

Với anh Phan Nguyễn Đức Dược - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Nha Trang, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng chất lượng công việc, tinh thần tiên phong và những đóng góp thiết thực. Qua đó, góp phần lan tỏa lối sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và cống hiến trong tuổi trẻ.

Anh Phan Nguyễn Đức Dược pha trộn vật liệu nano tại phòng thí nghiệm.

Là cán bộ Đoàn, đồng thời là giảng viên bộ môn Vật lý, ở vai trò nào, anh cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong giảng dạy, anh chú trọng đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên học tập hiệu quả. Anh tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu. Đến nay, anh đã chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, có 8 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế và 8 bài báo trên các tạp chí trong nước; 3 đề tài được công nhận hiệu quả áp dụng cấp trường và 2 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp trường trong năm học 2025 - 2026.

Trong đợt khắc phục hậu quả mưa lũ cuối năm 2025, anh tham gia triển khai các đội hình sinh viên hỗ trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm; vệ sinh trường học, bệnh viện và bãi biển, với hơn 2.500 lượt sinh viên tham gia. Anh cũng chỉ đạo tổ chức hơn 10 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống có trách nhiệm trong sinh viên. Cùng với đó, anh đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đoàn - hội, triển khai hệ thống quản lý hoạt động ngoại khóa NTU CONNECTIONS, ghi nhận hơn 10.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động.

Bên cạnh công tác tại nhà trường, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Vật lý Khánh Hòa (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh), anh luôn tích cực tham gia các hoạt động góp ý, phản biện xã hội, viết bài, đăng tin nhằm lan tỏa và phổ biến tri thức. Năm 2025, anh được Tỉnh đoàn tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2023 - 2025; đồng thời nhận nhiều giấy khen của Trường Đại học Nha Trang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

* Nhiệt huyết với học sinh

Anh Phạm Thanh Mân - giáo viên Tin học, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Ninh Phước (xã Ninh Phước) luôn thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo và tâm huyết với nghề. Trong giảng dạy, anh tích cực đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng bài học, khơi gợi niềm say mê khám phá ở học sinh. Với mong muốn tạo thêm sân chơi bổ ích cho học sinh, tháng 4-2026, anh thành lập Câu lạc bộ Tin học tại trường, giúp học sinh có môi trường học tập an toàn trên không gian mạng, đồng thời phát triển tư duy thuật toán, rèn luyện kỹ năng lập trình. Anh cũng bồi dưỡng 2 học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ.

Anh Phạm Thanh Mân hướng dẫn học sinh trong giờ học Tin học.

Trên cương vị Bí thư Chi đoàn, anh Mân luôn tích cực kết nối đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, tình nguyện vì cộng đồng. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ tháng 11-2025, anh trực tiếp điều phối lực lượng tham gia vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ phân phát quà cứu trợ cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng, góp phần giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động.

Với những nỗ lực, sáng tạo trong dạy học và hoạt động phong trào, anh được Tỉnh đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ; bằng khen dành cho cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn (năm 2026)...