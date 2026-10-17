Kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026): Đổi thay ở Cam Ranh

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, khu vực Cam Ranh đang từng bước chuyển mình với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, các dự án đô thị quy mô lớn được triển khai, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển và giao thông kết nối, khu vực này hướng tới mục tiêu trở thành đô thị du lịch - logistics, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Diện mạo mới

Trong ký ức của những người cao tuổi ở Cam Ranh, vùng đất này từng rất nghèo khó. Ngoại trừ khu vực trung tâm Ba Ngòi, khu phố Đá Bạc, khu vực Mỹ Ca và vùng phụ cận, phần lớn địa bàn còn thưa dân, nhà cửa tạm bợ. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản bằng chài lưới. Đường sá phần lớn là đường đất; việc đi lại chủ yếu dựa vào Quốc lộ 1 và một số tuyến đường ngang.

Khu vực ven vịnh Cam Ranh - nơi đang triển khai Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Chúng tôi trở lại Cam Ranh khi các xã, phường ở đây đang phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh. Điều dễ nhận thấy là vùng đất này đang đổi thay từng ngày. Nhiều tuyến đường giao thông được mở mới, nhiều dự án được triển khai, hoạt động thương mại - du lịch - dịch vụ phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Trải dài qua các phường Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi và xã Nam Cam Ranh, Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh rộng 1.254ha đang được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 8.500 căn nhà liền kề, hơn 10.000 biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội, được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị Cam Ranh.

Phường Cam Ranh ngày càng khang trang, hiện đại.

Tại phường Bắc Cam Ranh, nhiều dự án động lực, trọng điểm đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công như: Khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh (vị trí 3 và vị trí 4); Khu đô thị mới Cam Lâm (Phân khu 5); Đường Lê Duẩn - đoạn 4. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các dự án này sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống người dân địa phương. Tại phường Cam Ranh, nhiều dự án hạ tầng giao thông cũng đang được đầu tư. Trong đó, đường Lê Duẩn - đoạn 3, chạy song song với Quốc lộ 1 đã hoàn thiện, góp phần tăng tính kết nối và giảm áp lực cho tuyến quốc lộ này. Bên cạnh đó, phường đề xuất đầu tư 22 tuyến đường quan trọng đến năm 2027 nhằm kết nối các trục đường dọc trên địa bàn; đồng thời đề xuất đầu tư 3 dự án khu dân cư, tái định cư để hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng tỷ lệ dân số đô thị.

Ông Lê Ngọc Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Ranh cho biết, hiện nay, phường Cam Ranh và các xã, phường lân cận có hệ thống giao thông đồng bộ, gồm đường hàng không, đường biển và đường bộ. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hệ thống cảng biển, sân bay, các tuyến quốc lộ và đường nội thị được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ logistics. Kinh tế các địa phương tăng trưởng ổn định; lĩnh vực dịch vụ, du lịch ngày càng mở rộng; đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Nhiều khu dân cư, tuyến phố, bãi biển, công viên... được đầu tư, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Hướng tới đô thị du lịch - logistics

Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng, các địa phương ở khu vực Cam Ranh còn chủ động xác định hướng phát triển phù hợp với lợi thế, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và logistics.

Cảng Cam Ranh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới đô thị logistics tại khu vực Cam Ranh.

Theo ông Nguyễn Hoạt - Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh, thời gian tới, phường sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát triển các ngành kinh tế có giá trị cao, từng bước hình thành đô thị sinh thái ven biển và đô thị vệ tinh phục vụ trung tâm logistics của khu vực. Phường ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, hình thành các cụm dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án nhà ở xã hội; giới thiệu và thu hút các nhà đầu tư phát triển các khu đô thị mới dọc những trục đường trọng điểm.

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định rõ định hướng xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, khu vực Cam Ranh giữ vai trò là trung tâm kinh tế biển, dịch vụ cảng, công nghiệp và du lịch sinh thái chất lượng cao của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để các xã, phường trong khu vực chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, quản lý quy hoạch và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Ngòi cho biết, giai đoạn 2025 - 2030, phường đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 14%; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 14%. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đạt 90% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, phường tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch; quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.