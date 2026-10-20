Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Hải Phòng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết biểu dương những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh tới việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, đây là quyết sách chiến lược, mở ra không gian phát triển mới chưa từng có.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐÀM THANH

Hiện nay, với 3 khu kinh tế, khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp, TP Hải Phòng hội đủ thế và lực để vươn lên tầm vóc mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, như: giữ vững tăng trưởng 2 con số không chỉ trong năm 2026 mà cho cả những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 2 mục tiêu chiến lược gắn với mốc thời gian: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: ĐÀM THANH

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng biến cơ chế đặc thù thành lợi thế cạnh tranh; đồng thời, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại - cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch…Trên cơ sở đó, hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố kinh tế phát triển, xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình; các vùng phát triển hài hòa, mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: ĐÀM THANH

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền gần dân, vì dân; bảo đảm mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ở 114 xã, phường, đặc khu vận hành thông suốt, hiệu quả…

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, từ năm 1946 đến 1965, Bác Hồ đã 14 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (trước đây, nay là TP Hải Phòng). Những lời dạy của Bác đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐÀM THANH

Đồng chí Lê Ngọc Châu khẳng định, 80 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng qua các thời kỳ đã luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt những lời dạy của Người. Đó là gương mẫu đi đầu trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; gương mẫu trong lao động, sản xuất, đổi mới và phát triển; gương mẫu trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân theo phương châm: Không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Nhìn lại 80 năm thực hiện lời căn dặn của Bác, chúng ta càng thấm thía bài học: Phải luôn bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng. Ở đâu Đảng bộ đoàn kết, thống nhất; người đứng đầu gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mọi chủ trương, chính sách xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ thì ở đó Hải Phòng luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tạo nên bước phát triển vượt bậc. Đây là những giá trị đã được thực tiễn kiểm nghiệm, là hành trang quý báu để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng thành phố và đất nước văn minh, phồn vinh và hạnh phúc”, đồng chí Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.