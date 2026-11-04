Kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang Hải Phòng: Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” trên chặng đường mới (Bài 3 - Hết)

Những tháng cuối năm 2026, Hải Phòng đang tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng vũ trang thành phố cũng bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ sau hợp nhất. Từ việc củng cố lực lượng quân sự cơ sở, đổi mới huấn luyện, diễn tập đến khắc phục những khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất, mỗi nhiệm vụ đều hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý IV/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát những nhiệm vụ còn hạn chế, khắc phục khâu yếu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đó không chỉ là yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ năm mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục thích ứng với mô hình tổ chức mới, trong điều kiện địa bàn quản lý rộng lớn và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh Tư liệu

Sau hợp nhất với Hải Dương năm 2025, Hải Phòng mới hình thành không gian phát triển kết nối cảng biển, hải đảo, đô thị, công nghiệp với các vùng nông nghiệp và hệ thống giao thông liên vùng. Sự thay đổi ấy mở ra những cơ hội phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trên từng địa bàn.

Trong bối cảnh đó, việc kiện toàn tổ chức quân sự địa phương trở thành nhiệm vụ quan trọng. Tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai các quyết định về điều chỉnh tổ chức, trong đó có việc giải thể 4 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, điều chuyển các đơn vị trực thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và thực hiện các quyết định về tổ chức, biên chế đối với các trung đoàn bộ binh, lực lượng quân sự cấp xã.

Cán bộ, chỉ huy lực lượng vũ trang trao đổi trong hoạt động kiểm tra, huấn luyện tại đơn vị. Ảnh tư liệu.

Những thay đổi về tổ chức không đơn thuần là sắp xếp lại đầu mối mà hướng tới xây dựng cơ chế chỉ huy thống nhất, phân định rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Khi nhiều công việc trước đây thuộc cấp huyện được chuyển trực tiếp xuống cơ sở, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã cũng cao hơn. Không chỉ nắm chắc chuyên môn, mỗi cán bộ còn phải hiểu địa bàn, gần dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trong xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo kết quả giám sát ngày 16/7/2026 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự Hải Phòng đã rà soát, tuyển dụng, điều động và bố trí 890 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về cơ sở, gồm 459 sĩ quan và 431 quân nhân chuyên nghiệp. Việc tăng cường lực lượng chính quy góp phần củng cố năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Song, hiệu quả của một tổ chức quân sự không chỉ được đánh giá bằng số lượng cán bộ được bố trí hay những đầu mối được kiện toàn. Điều quan trọng hơn là khả năng đưa chủ trương, nhiệm vụ vào thực tiễn, giải quyết những khó khăn ngay từ cơ sở. Câu chuyện ở phường Nhị Chiểu là một dẫn chứng.

Được hình thành từ 4 phường thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trước đây, Nhị Chiểu có địa bàn rộng, dân số đông, trong khi thời điểm triển khai công tác tuyển quân năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự phường chỉ có 3 cán bộ. Khối lượng công việc lớn, việc rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ gặp không ít khó khăn. Thay vì trông chờ vào việc bổ sung nhân lực, địa phương chủ động phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, duy trì giao ban hằng tuần để nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Từ cách làm sát cơ sở ấy, công tác tuyển quân được triển khai chặt chẽ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phường hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, lựa chọn 54 công dân nhập ngũ chính thức và 3 công dân dự phòng. Đáng chú ý, ngay từ đầu mùa tuyển quân, 24 thanh niên địa phương đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Những lá đơn ấy không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ mà còn cho thấy truyền thống yêu nước, tinh thần sẵn sàng cống hiến tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong mỗi gia đình, khu dân cư.

Đại diện các đơn vị, địa phương trao quà trong lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Từ Nhị Chiểu có thể thấy, sức mạnh của lực lượng quân sự cơ sở không chỉ đến từ tổ chức, biên chế mà còn được tạo nên bởi sự chủ động của cán bộ và khả năng tập hợp, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự và nhân dân cùng chung nhận thức, cùng hành động, những khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức từng bước được tháo gỡ.

Ở phạm vi toàn thành phố, kết quả tuyển quân năm 2026 tiếp tục khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và địa phương. Hải Phòng hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; gần 1.800 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tỷ lệ công dân có trình độ cao đẳng, đại học tham gia nhập ngũ tăng hơn 3% so với năm 2025. Đằng sau những kết quả ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các gia đình và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với củng cố lực lượng, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và xây dựng khu vực phòng thủ tiếp tục được chú trọng. Trong kế hoạch năm 2026, thành phố đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, phường, đặc khu theo kế hoạch. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng phối hợp và xử lý tình huống của lực lượng vũ trang trong điều kiện mới.

Tuy nhiên, quá trình kiện toàn tổ chức cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Qua giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, khối lượng công việc chuyển xuống cấp xã tăng lên, trong khi biên chế một số vị trí chưa được kiện toàn đầy đủ; điều kiện trụ sở, nơi làm việc, sinh hoạt và cơ sở vật chất của một số đơn vị còn hạn chế. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã kiến nghị quan tâm bố trí quỹ đất, kinh phí xây dựng trụ sở, đầu tư thao trường, bãi tập và hoàn thiện điều kiện bảo đảm hoạt động cho lực lượng quân sự cơ sở.

Những khó khăn ấy cho thấy xây dựng lực lượng vững mạnh là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng bộ giữa tổ chức, con người và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Một bộ máy tinh gọn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cán bộ được bố trí phù hợp, trách nhiệm được phân định rõ ràng và mỗi cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhưng nếu việc kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng huấn luyện thể hiện bước chuyển về năng lực thực hiện nhiệm vụ, thì sự gắn bó với nhân dân lại là thước đo sinh động về phẩm chất, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong thời bình.

Sáng 23/8/2026, khi mưa bão khiến nhiều nhà dân tại tổ dân phố Lê Xá, phường Bắc An Phụ bị ngập, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt, giúp người dân di chuyển hàng hóa, tài sản đến nơi an toàn. Giữa những đợt mưa lớn, sự có mặt kịp thời của lực lượng quân sự đã giúp người dân giảm bớt lo lắng, hạn chế thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Trong hoàn cảnh ấy, người dân không nhìn thấy những thay đổi về mô hình tổ chức hay cơ cấu biên chế, mà cảm nhận rõ trách nhiệm của người chiến sĩ qua những việc làm cụ thể. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ sát cánh cùng nhân dân giữa mưa bão gợi nhắc một truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ: Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ.

Không riêng Bắc An Phụ, trong đợt mưa bão tháng 8/2026, lực lượng quân sự phường Nhị Chiểu cũng phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục sạt lở tại các khu vực Hoành Sơn, Nhẫm Dương, cảnh báo những vị trí nguy hiểm, dọn dẹp cây đổ và bảo đảm an toàn cho người dân. Trên phạm vi thành phố, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng phương tiện được huy động, bố trí tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Những việc làm ấy không phải là những chiến công được ghi dấu bằng các trận đánh, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống hôm nay. Bởi ở bất cứ giai đoạn nào, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cũng gắn liền với trách nhiệm bảo vệ nhân dân. Khi người chiến sĩ có mặt ở nơi khó khăn, nguy hiểm, cùng nhân dân vượt qua thiên tai, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được khẳng định bằng hành động.

Sự gắn bó ấy còn được thể hiện qua những hoạt động nghĩa tình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố. Ngày 20/10/2026, Trung đoàn 50 phối hợp với Trung đoàn 836 và Trung đoàn 125 tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” tặng gia đình hạ sĩ Đặng Thành Đạt, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 50.

Trung đoàn 50 gặp mặt, tặng quà gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn năm 2026.

Gia đình hạ sĩ Đặng Thành Đạt có hoàn cảnh khó khăn, bố sức khỏe yếu, mẹ làm lao động tự do, sáu người cùng sinh sống trong ngôi nhà cũ chật chội, xuống cấp. Từ sự chung tay của các đơn vị và gia đình, sau 5 tháng thi công, ngôi nhà mới có tổng kinh phí 250 triệu đồng được hoàn thành, trong đó ba trung đoàn hỗ trợ tổng cộng 100 triệu đồng. Ngôi nhà không chỉ giúp gia đình người chiến sĩ ổn định cuộc sống mà còn thể hiện tình đồng chí, đồng đội, sự quan tâm của đơn vị đối với hậu phương quân đội.

Hướng tới ngày truyền thống, lực lượng vũ trang thành phố đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà đồng đội, 4 nhà tình nghĩa; hoàn thành tu bổ, chỉnh trang và đặt biển tên tại 6 di tích lịch sử, đồng thời triển khai 80 công trình chào mừng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Những hoạt động ấy góp phần đưa ý nghĩa của ngày kỷ niệm vượt ra ngoài các buổi lễ, trở thành những việc làm thiết thực hướng về đồng đội, gia đình chính sách và cộng đồng.

Cùng với các hoạt động tri ân, cuộc thi tìm hiểu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố thu hút hơn 40.000 bài dự thi viết và hơn 25.000 lượt người tham gia mỗi tuần qua hình thức trực tuyến trong 5 tuần. Sự hưởng ứng ấy cho thấy lịch sử và truyền thống của lực lượng vũ trang không chỉ được gìn giữ trong các đơn vị quân đội mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các thế hệ đối với quê hương.

Khánh thành nhà đồng đội tặng gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Việt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Từ những hoạt động ấy, có thể thấy truyền thống không phải là điều chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm. Truyền thống hiện diện trong tinh thần trách nhiệm của người cán bộ quân sự cơ sở, trong những thanh niên tự nguyện lên đường nhập ngũ, trong hình ảnh người chiến sĩ giúp dân giữa mưa bão và cả những mái nhà nghĩa tình được dựng lên bằng sự sẻ chia của đồng chí, đồng đội.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, lực lượng vũ trang Hải Phòng đã đi qua những giai đoạn lịch sử với những yêu cầu, thử thách khác nhau. Từ các đội tự vệ cách mạng đầu tiên, qua những năm tháng kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc đến sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng trưởng thành, góp phần làm nên truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố Cảng.

Nếu trong chiến tranh, bản lĩnh ấy được tôi luyện qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, thì trong thời bình, truyền thống tiếp tục được thử thách bằng yêu cầu xây dựng lực lượng vững mạnh, chủ động trước những nhiệm vụ mới và giữ vững sự gắn bó với nhân dân. Sau hợp nhất, khi Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển với quy mô và vị thế mới, lực lượng vũ trang thành phố càng phải phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống cách mạng của hai vùng đất, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Tám mươi năm không chỉ được đo bằng những dấu mốc lịch sử hay thành tích đã đạt được, mà còn bằng những giá trị được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Đó là lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Những giá trị ấy đã làm nên sức mạnh của lực lượng vũ trang Hải Phòng trong chiến tranh, được bồi đắp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục trở thành nền tảng để lực lượng vũ trang thành phố vững bước trên chặng đường mới.

Khép lại hành trình 80 năm qua, sức mạnh của thế trận lòng dân và những chuyển biến trong xây dựng lực lượng sau hợp nhất, có thể thấy một mạch nguồn xuyên suốt: Truyền thống làm nên bản lĩnh, nhân dân tạo nên sức mạnh và tinh thần đổi mới mở đường cho những bước trưởng thành tiếp theo. Từ những chiến công trong quá khứ đến những nhiệm vụ bình dị hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hải Phòng luôn chung một lời thề trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân. Trên không gian phát triển mới, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” tiếp tục được viết nên bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự tận tụy và những việc làm cụ thể, vì sự bình yên của nhân dân, vì một Hải Phòng phát triển vững mạnh và bền vững.

(HẾT)