Hải Phòng

Sự kiện là dịp quan trọng để cán bộ, nhân dân địa phương cùng tập thể nhà trường ôn lại dấu mốc lịch sử thiêng liêng; từ đó giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng.

​Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Hiểu – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; ông Đặng Đông Anh – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Chân; bà Nguyễn Thị Minh Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo quận qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan, ban, ngành, cơ sở giáo dục cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Buổi lễ thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh phường Lê Chân.

Tại buổi lễ, các đại biểu và các em học sinh đã cùng ôn lại sự kiện lịch sử ngày 20/10/1946. Khi đó, Bác Hồ trở về Tổ quốc sau chuyến công tác tại Pháp, cập Bến Ngự (cảng Hải Phòng) trên chiến hạm Dumont d’Urville. Trong chuyến đi này, Người đã đến thăm, làm việc và nghỉ lại Trụ sở Ủy ban Hành chính thành phố Hải Phòng — địa danh lịch sử hiện nay chính là khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.​

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đặng Đông Anh nhấn mạnh giá trị lịch sử to lớn của sự kiện đối với sự phát triển của thành phố Cảng:

​"Mỗi cấp, mỗi ngành và các cơ sở giáo dục cần tiếp tục gìn giữ, phát huy hiệu quả các giá trị của những 'địa chỉ đỏ'; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau."

​Bày tỏ sự trân trọng trước truyền thống vẻ vang của nhà trường, Nhà giáo Lê Thị Thúy Nga – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai khẳng định tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh sẽ tiếp tục thi đua "Dạy tốt - Học tốt", chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến, phấn đấu xứng đáng với lịch sử tự hào của ngôi trường mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Chương trình mang tới các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và thành phố Hải Phòng do các thầy cô và học sinh dàn dựng công phu, tạo không khí vừa trang trọng vừa ấm áp.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm các tác phẩm tiêu biểu từ hội thi vẽ tranh “Lê Chân trong trái tim tôi”, với chủ đề “Nét cọ tri ân – 80 năm vang mãi lời Người”, do Đảng ủy phường Lê Chân phát động, cũng thu hút sự quan tâm của đại biểu và học sinh.

​Nhiều bức tranh sinh động trên khổ giấy A3 với đa dạng chất liệu (bút dạ, sáp màu, màu nước, acrylic...) đã tái hiện chân thực tình yêu quê hương Hải Phòng, các danh thắng, thành tựu phát triển của địa phương, đặc biệt là những hình ảnh xúc động khắc họa dấu ấn lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hải Phòng và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Triển lãm đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, thể hiện góc nhìn trong sáng và niềm tự hào của thế hệ trẻ.

Các bức tranh tại triển lãm đã khắc họa các danh thắng, dấu ấn lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hải Phòng và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

​Lễ kỷ niệm và triển lãm tranh chào mừng 80 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử mà còn tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, nhà giáo và học sinh. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục chung sức xây dựng phường Lê Chân nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.