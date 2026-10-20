Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ lần đầu về thăm thành phố Hải Phòng

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người dân TP. Cảng luôn học tập và làm theo lời Bác dạy

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm TP. Hải Phòng nhằm ôn lại dấu mốc lịch sử và khẳng định tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hải Phòng đối với Bác.

Sự kiện góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Các đại biểu dự Lễ kỉ niệm 80 năm lần đầu Bác Hồ về thăm TP. Hải Phòng

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại dấu mốc lịch sử qua phóng sự truyền hình “Hải Phòng nhớ Bác” và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời Người vang mãi”.

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Hải Phòng nhìn lại chặng đường 80 năm thực hiện lời căn dặn của Người, đồng thời củng cố quyết tâm xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu tham dự buổi lễ

Ngày 21.10.1946, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa bên bờ sông Lấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi đời sống nhân dân và căn dặn: “Nhờ các cụ đi trước làm gương, anh chị em đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn TP. Hải Phòng sẽ trở nên thành phố gương mẫu của nước ta”.

Chương trình kỉ niệm với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, lời dạy của Bác đã trở thành tài sản tinh thần quý báu, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết, đổi mới và vượt qua khó khăn trong từng giai đoạn lịch sử.

Từ những chiến công trong các cuộc kháng chiến, tinh thần kiên cường của người Hải Phòng tiếp tục được phát huy trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế. Hải Phòng từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển và giao thương quan trọng của miền Bắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đặc biệt, việc hợp nhất TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương từ ngày 1.7.2025 mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện tăng cường liên kết vùng, phát huy lợi thế về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ và nguồn nhân lực.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại chương trình

Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nguyện phát huy truyền thống “Đất Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”, tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng, công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời bảo đảm các chủ trương, chính sách xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Thành phố cũng xác định tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỉ niệm

Cùng với mục tiêu tăng trưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được yêu cầu gắn chặt hơn với nhiệm vụ chuyên môn và hiệu quả thực tiễn. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và những tấm gương tiêu biểu tại Hải Phòng đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng.

Đối với thế hệ trẻ, lãnh đạo TP. Hải Phòng đặt ra yêu cầu phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, chủ động làm chủ khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó, lĩnh vực mới mà thành phố đang cần.

Xây dựng một Hải Phòng văn minh, hiện đại

Cũng trong sự kiện trọng đại này, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố với chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác - Đồng tâm hiệp lực, chủ động thực thi - phát huy động lực - tăng trưởng bứt phá”.

Trước mắt, thành phố phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình nhằm ôn lại dấu mốc lịch sử và khẳng định tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hải Phòng đối với Bác

Nhân buổi lễ trọng thể, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố bạn đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các anh hùng liệt sĩ; các thương binh, bệnh binh; các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến các lực lượng vũ trang; đội ngũ cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức; người lao động; đội ngũ doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ và toàn thể nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng, cống hiến, hy sinh, đóng góp công sức, trí tuệ và tâm huyết trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển thành phố.

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP. Hải Phòng biểu dương 75 tập thể và 94 cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Đây là những điển hình góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và khát vọng cống hiến trong cộng đồng.