KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16-10-1948 - 16-10-2026) Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng

78 năm qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, vượt qua khó khăn, gian khổ, kịp thời phát hiện ưu điểm để phát huy; chấn chỉnh, xử lý kịp thời khuyết điểm vi phạm. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ

Cùng với lịch sử phát triển của ngành kiểm tra Đảng cả nước, ngành kiểm tra Đảng Đồng Nai từng bước xây dựng, củng cố và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là Thường trực Thành ủy và cấp ủy các cấp.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2026.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, các thế hệ cán bộ kiểm tra của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trước đây đã hội tụ, hình thành một đội ngũ thống nhất trong hệ thống UBKT Thành ủy Đồng Nai. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác.

Tại chương trình về nguồn, ôn lại truyền thống 78 năm ngành kiểm tra Đảng do UBKT Thành ủy tổ chức mới đây, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tạ Thu Thủy cho biết: Từ ngày 1-7-2025 đến nay, UBKT các cấp ở Đồng Nai đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 51 tổ chức Đảng, 259 đảng viên, trong đó có 176 cấp ủy viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) đối với 463 tổ chức Đảng và việc thi hành kỷ luật đối với 143 tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó đã giám sát chuyên đề đối với 500 tổ chức Đảng và 671 đảng viên; trong đó có 519 cấp ủy viên. Kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập đối với 456 đảng viên. Thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 235 đảng viên. Tiếp nhận, xử lý 727 đơn thư.

Trong báo cáo của Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 666 tổ chức Đảng, hơn 5,4 ngàn đảng viên; UBKT thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 225 tổ chức Đảng; kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập đối với 456 đảng viên.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ KTGS, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy và triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; kịp thời phục vụ các đoàn KTGS của Trung ương; nắm tình hình việc thực hiện các nghị quyết chiến lược, theo dõi việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài...

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành rất nhiều văn bản, định hình chủ trương, kết luận quan trọng. Đối với Đồng Nai, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng ban hành những nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Đồng Nai. Điều này đặt ra cho UBKT các cấp tăng cường KTGS để bảo đảm nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bù Đăng Lê Quang Vũ chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Đảng ủy xã Bù Đăng đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 58-KH/ĐU, ngày 29-5-2026 của Đảng ủy xã trên tinh thần: Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Trong tổng thể đó, UBKT Đảng ủy xã lựa chọn giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, cấp ủy viên, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện. Qua giám sát để xem xét việc lãnh đạo, phân công, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và thực hiện trách nhiệm đến cùng.

Đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm trên địa bàn xã Bù Đăng đã đạt nhiều kết quả nổi trội. Trong đó, trên phạm vi toàn xã, các nhiệm vụ nền tảng cơ bản được triển khai đúng lộ trình.

“Từ thực tiễn bước đầu, chúng tôi nhận thức rằng, giám sát thường xuyên không phải thêm một lớp thủ tục mà là cơ chế giúp cấp ủy nắm đúng tình hình, nhận diện sớm những việc chậm tiến độ và chấn chỉnh từ sớm, từ xa. Nếu kiên trì bám sát nhiệm vụ chính trị, lấy sản phẩm làm căn cứ, lấy phòng ngừa làm mục tiêu thì giám sát thường xuyên ở cấp xã có thể tạo ra sản phẩm rõ, tác động thật và niềm tin vững chắc” - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bù Đăng Lê Quang Vũ bộc bạch.

Tại xã Nam Cát Tiên, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã nhận thức rõ nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên; đã lãnh đạo, chỉ đạo để ngăn ngừa, phát hiện các vi phạm từ khi mới manh nha nhằm cảnh báo, cảnh tỉnh giúp tổ chức Đảng, đảng viên kịp thời nhận rõ ưu điểm để phát huy và khắc phục hạn chế, khuyết điểm; không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng, vi phạm của một người thành vi phạm của nhiều người. Qua đó, phát huy tính giáo dục, tính nhân văn, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trần Trung Nhân cho biết: Thời gian qua, công tác KTGS của Đảng bộ thành phố bám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Phương châm hành động là “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào ngày 23-3, Tổng Bí thư TÔ LÂM đã chỉ rõ: Phải “định vị” thật đúng vị trí của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây không chỉ là công việc “giữ gìn nội bộ” mà là vấn đề sống còn của Đảng, là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân, giữ vững kỷ luật, sự thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm cho đường lối đúng được thực hiện nghiêm, cho quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, cho cán bộ được rèn luyện và sàng lọc thường xuyên.

Phát huy truyền thống của ngành kiểm tra Đảng 78 năm qua, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác; chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phòng ngừa, cảnh báo, chấn chỉnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: Không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác KTGS của Đảng không vươn tới được.