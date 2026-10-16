Kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026): Chuẩn mực, công tâm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Phát huy truyền thống chuẩn mực, công tâm, kiên quyết xử lý sai phạm và bảo vệ người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trong giai đoạn mới, ngành Kiểm tra Đảng chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành và phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Khương Đình. Ảnh: Hoàng Điệp

Góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã trở thành một bộ phận tất yếu, đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng và là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển không ngừng của Đảng ta.

Trong suốt 78 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt trong những năm gần đây, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng hoàn thành khối lượng lớn công việc. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm đã được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm; những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm...

Năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; tham mưu xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phục vụ tốt các chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục đổi mới toàn diện về nhận thức, thể chế, phương thức hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Gắn trực tiếp với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, những năm qua, Thành ủy Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác này tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát thường xuyên, từ sớm, từ đầu, gắn trực tiếp với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trên tinh thần đó, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, nhất là ở cấp cơ sở. Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; ngành Kiểm tra Đảng của Thủ đô đã triển khai các nhiệm vụ bảo đảm đúng quy định, đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, nguy cơ vi phạm để cảnh báo, phòng ngừa ngay từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm nghiêm trọng.

Trong 9 tháng của năm 2026, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố được triển khai toàn diện, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và yêu cầu thực tiễn của Thủ đô.

Điểm nhấn nổi bật là trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện hoàn thành 3 cuộc kiểm tra, giám sát tương ứng với 3 đợt kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Qua đó, bảo đảm việc kiểm tra, giám sát đối với 126/126 Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường về các nội dung: Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các giải pháp tăng trưởng hai con số; công tác cán bộ; việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính Đảng, kê khai tài sản, các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và các nội dung được báo chí phản ánh. Qua đó, ngành Kiểm tra Đảng của Thủ đô đã kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình thực hiện, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới cũng chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố cũng tăng cường giám sát thường xuyên, bám sát các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã, đang thực hiện 119 nhiệm vụ được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao. Trong đó có 18 nhiệm vụ đã hoàn thành...

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện nay có thể đúc rút một số kinh nghiệm quý. Trước hết, công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra của Thủ đô.

Chất lượng kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn đúng nội dung, đúng đối tượng và làm rõ trách nhiệm. Kiểm tra, giám sát phải đi vào thực chất, chỉ rõ hạn chế ở khâu nào, khó khăn vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, nguyên nhân do đâu; kiến nghị, đề xuất gì để tháo gỡ, khắc phục.

Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Ngoài ra, trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phải coi trọng khâu hậu kiểm, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, đồng thời đề cao tính giáo dục, nhân văn của Đảng.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Phát huy truyền thống chuẩn mực, công tâm, kiên quyết xử lý sai phạm và bảo vệ người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong bối cảnh mới, ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó có Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7-4-2026 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm tra Đảng trong giai đoạn mới là chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Mở rộng giám sát, bảo đảm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh; đồng thời bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.