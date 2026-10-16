Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026):Giám sát thường xuyên, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa

Mai Hoa / Trình bày: Hồng Toại • 16/10/2026

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Mục tiêu trọng tâm giám sát thường xuyên nhằm phát hiện từ sớm, từ xa các biểu hiện vi phạm từ các tổ chức, đảng viên để chấn chỉnh kịp thời, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm ít trở thành vi phạm lớn hơn, hoặc có tính hệ thống. Hoạt động này đang được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp trong tỉnh tăng cường thực hiện, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, ngành, địa phương.

Tại xã Thần Lĩnh, công tác giám sát thường xuyên được triển khai linh hoạt thông qua dự sinh hoạt chi bộ, làm việc trực tiếp với cơ sở, theo dõi địa bàn, lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu báo cáo của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra. Đảng ủy xã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội; chủ động nắm bắt thông tin từ báo chí, nền tảng số và phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Cán bộ cấp ủy xã Thần Lĩnh giám sát việc thực hiện công vụ của công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Mai Hoa

Theo đồng chí Hoàng Thị Oanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thần Lĩnh: Hiệu quả giám sát thường xuyên không chỉ thể hiện ở việc phát hiện khuyết điểm mà quan trọng hơn là chuyển thông tin thành hành động cụ thể, gắn trách nhiệm và kết quả khắc phục. Thực tế, qua nắm bắt bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cấp ủy chỉ đạo UBND xã rà soát, hướng dẫn cụ thể quy trình giải quyết, đồng thời chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Đối với việc vận động xã hội hóa đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao ở xóm chưa bảo đảm quy chế dân chủ, cấp ủy phụ trách tiến hành nhắc nhở ngay và yêu cầu thực hiện lại theo đúng quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, qua giám sát thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thần Lĩnh đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót tại 15 tổ chức và các đảng viên liên quan.

Cán bộ cấp ủy xã Thần Lĩnh nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Đối với xã Tương Dương, giám sát thường xuyên được gắn với trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tương Dương Phạm Thị Hảo, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị tiếp nhận 130/162 lượt báo cáo giám sát thường xuyên theo quy chế, đạt 80,2%. Các cấp ủy viên trực tiếp tham gia 150 lượt chỉ đạo cơ sở và 162 lượt sinh hoạt chi bộ định kỳ. Qua đó, nhiều vấn đề được nhận diện, từ chậm hoàn thiện hồ sơ, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cấp ủy, kiện toàn nhân sự các chi đoàn, chi hội đến quyết toán tài chính sau sắp xếp, sáp nhập xóm, bản; tiến độ thu một số khoản quỹ, chỉ tiêu pháp lệnh còn chậm.

Cán bộ xã Tương Dương kiểm tra, giám sát việc đưa cây giống vào trồng trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ xã Tương Dương hướng dẫn thực hiện sinh hoạt Đảng trên nền tảng số tại chi bộ Lưu Phong.

Đoàn công tác liên ngành xã Tương Dương khảo sát thực địa về tranh chấp địa giới hành chính.

Giám sát thường xuyên là phương thức quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng, góp phần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03, ngày 5/12/2025 về tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2026-2030. Đề án tạo cơ sở để thống nhất nhận thức, phương thức thực hiện và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong chủ động nắm tình hình, phòng ngừa vi phạm. Theo đó, giám sát thường xuyên được triển khai qua nhiều kênh: Phân công cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực; tham dự các cuộc họp, sinh hoạt của tổ chức đảng; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tổng hợp thông tin từ các cơ quan, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở phân tích, đối chiếu thông tin với quy định của Đảng, cán bộ theo dõi tham mưu nhắc nhở, cảnh báo, đề nghị chấn chỉnh; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm thì báo cáo, đề xuất xem xét theo đúng quy trình, thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh giám sát tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Điểm cốt lõi của phương thức này là không chờ khuyết điểm tích tụ hoặc vi phạm xảy ra mới vào cuộc, mà chủ động nhận diện vấn đề ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, gắn với triển khai Nghị quyết số 05, ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiếp tục hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới tăng cường giám sát, nắm chắc địa bàn, lĩnh vực; nâng cao chất lượng phát hiện, phân tích và xử lý thông tin, bảo đảm những vấn đề nảy sinh được nhận diện, chấn chỉnh ngay từ cơ sở. Một trọng tâm là tăng cường giám sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức thực thi công vụ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ khối, xóm tại xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: CSCC

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh thăm Trường PTNT Tiểu học và THCS Hạnh Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đổi mới phương thức nắm tình hình là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng giám sát. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang xây dựng bộ tiêu chí giám sát việc thực hiện 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đáng chú ý, công tác số hóa hệ thống dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết liệt triển khai. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Anh: Hiện, hồ sơ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ năm 2010 đến nay đã được số hóa. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc trang bị phương tiện phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở cũng được triển khai; Ủy ban Kiểm tra các xã, phường đã mua sắm thiết bị, chỉnh lý và số hóa hồ sơ theo kế hoạch.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ cập nhật dữ liệu của cán bộ. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong giờ làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Quyết tâm đổi mới công tác giám sát thường xuyên của Nghệ An không chỉ thể hiện ở việc ban hành đề án, xây dựng tiêu chí hay đầu tư công nghệ, mà phải được đo bằng hiệu quả phòng ngừa và chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ. Khi cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra chủ động nắm tình hình, cán bộ sâu sát địa bàn, dữ liệu được khai thác hiệu quả và trách nhiệm được thực thi nghiêm túc, giám sát thường xuyên sẽ thực sự trở thành công cụ phát hiện sớm, chấn chỉnh kịp thời, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và nâng cao hiệu quả lãnh đạo ngay từ cơ sở.