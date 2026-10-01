Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: www.qdnd.vn)

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đạt được trong 77 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt trong hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc đã xây dựng thành công, toàn diện xã hội khá giả, mang lại cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho nhân dân, đưa đất nước Trung Quốc không ngừng phát triển lớn mạnh, hùng cường, phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong các vấn đề an ninh, phát triển, văn minh và quản trị toàn cầu.

Đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện của quan hệ Việt-Trung theo đúng định hướng chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai bên, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, trên chặng đường phát triển mới của mỗi dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển; chung tay cùng các quốc gia thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế, ứng phó hiệu quả các thách thức chung, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Phát biểu tại chiêu đãi, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần đánh giá quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp; khẳng định đứng trước khởi điểm lịch sử mới của hai nước, Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước; thông qua hợp tác chất lượng cao, cùng có lợi tiếp thêm động lực cho sự phát triển của mỗi nước, chung tay viết nên chương mới trong công cuộc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.