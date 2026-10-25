Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào (30/10/1949 - 30/10/2026)

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có đại diện Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào toàn quốc; Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La cùng 300 đại biểu đại diện lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào và cán bộ, lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào đang học tập tại Sơn La.

Đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các thế hệ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Lào, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Đại diện cán bộ và lưu học sinh Lào đang công tác, học tập tại tỉnh Sơn La.

Tại Sơn La, Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào được thành lập năm 2014, đến nay tập hợp hơn 4.000 hội viên. Những năm qua, Ban tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống hội viên, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, giao lưu và hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Sơn La. Năm 2026, Ban Liên lạc đã phối hợp hỗ trợ sửa chữa 2 ngôi nhà cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hủa Phăn, với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

Thời gian tới, Ban Liên lạc tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giao lưu và giáo dục truyền thống, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại diện Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Lào; đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ban liên lạc trao tặng các suất quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.

Ban liên lạc trao tặng các suất quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.

Ban liên lạc trao tặng các suất quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.

Nhân dịp này, Ban liên lạc trao tặng 50 suất quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La, góp phần động viên các em nỗ lực học tập, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.