Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện Chính trị

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, cùng đại diện các quân khu, Học viện, các cơ quan Bộ Quốc phòng đến dự.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam duyệt đội danh dự. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam duyệt đội danh dự. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với cán bộ của học viện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Học viện Chính trị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Chính trị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TXVN