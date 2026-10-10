Kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng: Hà Nội từ hào khí mùa Thu đến khát vọng tương lai

Nhưng vượt lên ý nghĩa của một ngày kỷ niệm, 10-10 còn là dịp để Hà Nội nhìn lại chặng đường đã qua, suy ngẫm về những giá trị làm nên bản sắc văn hoá và xác định khát vọng phát triển trong tương lai.

Từ thành phố vừa được giải phóng, Hà Nội từng bước khẳng định vị thế trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học và giáo dục của đất nước. Sau 72 năm, diện mạo đô thị đã đổi thay sâu sắc. Song, thước đo tầm vóc Thủ đô không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay tốc độ tăng trưởng, mà còn ở khả năng gìn giữ di sản, phát huy sức mạnh con người và kiến tạo một môi trường sống văn minh, nhân văn, bền vững.

Từ ký ức mùa Thu lịch sử đến sức mạnh văn hóa Thăng Long – Hà Nội

Ngày 10-10-1954 là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc, kết tinh lòng yêu nước, ý chí độc lập và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ký ức ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà còn là nguồn lực tinh thần quý giá, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối những thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh.

Hai ảnh trên: Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng (10/10/1954 - 10/10/2026). Ảnh: hanoimoi.vn↵ ↵↵

Nếu thế hệ năm 1954 đảm nhận sứ mệnh tiếp quản, khôi phục và xây dựng thành phố sau chiến tranh, thì Hà Nội hôm nay đứng trước yêu cầu phát triển một đô thị hiện đại, có năng lực cạnh tranh, quản trị hiệu quả và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong sự chuyển tiếp ấy, lịch sử không phải điểm dừng để hoài niệm, mà là điểm tựa để xác lập tầm nhìn và khơi dậy khát vọng tương lai.

Lợi thế đặc biệt của Hà Nội nằm ở sự kết hợp giữa chiều sâu nghìn năm văn hiến với nguồn lực tri thức, khoa học, giáo dục và sức sáng tạo của con người. Văn hóa Thăng Long – Hà Nội hiện diện trong hệ thống di sản, kiến trúc, phố phường, phong tục, tiếng nói, ẩm thực, nghệ thuật và những nếp ứng xử đã bồi đắp nên cốt cách người Tràng An. Đó không chỉ là tài sản tinh thần cần bảo tồn, mà còn là nguồn lực nội sinh có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, sức hấp dẫn du lịch và bản sắc riêng trong quá trình hội nhập.

Tuy nhiên, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là đóng khung thành phố trong quá khứ. Một Hà Nội hiện đại vẫn cần giữ được hồn cốt của mình giữa những biến đổi mạnh mẽ về không gian, kiến trúc và lối sống. Phát triển càng nhanh càng đòi hỏi sự tỉnh táo trong quy hoạch, thái độ trân trọng di sản và cách ứng xử có trách nhiệm với những giá trị đã làm nên bản sắc Thủ đô.

Đặc biệt, văn hóa phải được nhìn nhận vượt ra ngoài phạm vi di tích, danh thắng hay lễ hội. Giá trị văn hóa chỉ thực sự sống động khi thấm vào hành vi, ý thức công dân và phương thức quản trị đô thị. Một người cán bộ tận tụy, một doanh nhân thượng tôn pháp luật, một người trẻ sáng tạo, một công dân có ý thức giữ gìn môi trường và không gian công cộng – tất cả đều góp phần làm nên diện mạo văn hóa Hà Nội hôm nay.

Bởi vậy, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu hay phong trào mang tính thời điểm. Điều cốt yếu là tạo dựng môi trường để các chuẩn mực ứng xử được thực hành thường xuyên, từ gia đình, nhà trường đến công sở, đường phố và không gian mạng. Khi văn hóa trở thành nền tảng của đời sống xã hội, truyền thống nghìn năm mới thực sự chuyển hóa thành sức mạnh phát triển trong thời đại mới.

Khát vọng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đứng trước những cơ hội lớn từ chuyển đổi số, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Song, cùng với cơ hội là những thách thức về quy hoạch, giao thông, môi trường, chất lượng dịch vụ công và sự chênh lệch về điều kiện tiếp cận các tiện ích đô thị. Vì thế, tầm nhìn tương lai cần được cụ thể hóa bằng những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày.

Một đô thị thông minh không đơn thuần là nơi có nhiều công nghệ, mà là nơi công nghệ giúp giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực: giao thông thuận tiện hơn, thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, dịch vụ y tế và giáo dục dễ tiếp cận hơn, môi trường sống trong lành hơn. Chuyển đổi số phải đi cùng cải cách quản trị, minh bạch thông tin và bảo đảm người dân được phục vụ tốt hơn. Cùng với đó, chuyển đổi xanh cần trở thành định hướng xuyên suốt, từ phát triển giao thông công cộng, mở rộng không gian xanh đến kiểm soát ô nhiễm, sử dụng năng lượng hiệu quả và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn quy hoạch cũng cần vượt ra khỏi giới hạn của từng khu vực riêng lẻ. Phát triển mạng lưới đô thị đồng bộ, kết nối nội đô với các khu vực ngoại vi, tăng cường liên kết vùng và khai thác hợp lý không gian hai bên sông Hồng sẽ góp phần mở rộng cơ hội phát triển. Tuy nhiên, mở rộng không gian đô thị không nên chỉ được hiểu là gia tăng diện tích xây dựng, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân tiếp cận công bằng hơn với việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ thiết yếu.

Trong nền kinh tế tri thức, nguồn lực quyết định sức bật dài hạn của Hà Nội còn là con người, công nghệ và năng lực sáng tạo. Hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, đội ngũ trí thức và cộng đồng doanh nghiệp có thể tạo thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nếu được kết nối hiệu quả. Một Thủ đô có tầm nhìn cần khuyến khích những ý tưởng mới, tạo điều kiện cho nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, đồng thời xây dựng môi trường trọng dụng nhân tài và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Giá trị phát triển vì thế không chỉ đo bằng số lượng công trình được xây dựng, mà còn bằng tri thức được tạo ra, sáng kiến được hiện thực hóa và cơ hội được mở rộng cho mỗi người dân.

Cùng với phát triển, nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô phải được đặt trong tư duy toàn diện, bao gồm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và khả năng ứng phó trước những biến động bất thường. Một thành phố bền vững không chỉ cần năng lực tăng trưởng mà còn phải có sức chống chịu, khả năng phục hồi và sự gắn kết cộng đồng. Trong đó, niềm tin của người dân, tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng thuận xã hội là những nền tảng không thể thiếu.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô vì thế mang ý nghĩa của một cuộc tiếp nối giữa các thế hệ. Nếu cha anh viết nên trang sử bằng lòng yêu nước, ý chí độc lập và sự hy sinh, thì thế hệ hôm nay cần viết tiếp bằng trí tuệ, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm. Hà Nội tương lai phải là một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, thông minh, an toàn và đáng sống; nơi truyền thống được gìn giữ trong đời sống đương đại, thành quả phát triển được lan tỏa rộng rãi và mỗi người dân đều có cơ hội đóng góp, thụ hưởng.

Từ mùa Thu năm 1954 đến mùa Thu năm 2026, Hà Nội đã đi một chặng đường dài. Chặng đường phía trước đòi hỏi thành phố không chỉ tự hào về quá khứ mà còn phải chuyển hóa di sản thành động lực, biến khát vọng thành hành động và lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo. Đó chính là cách thiết thực để Hà Nội xứng đáng với lịch sử, đáp ứng yêu cầu của thời đại và tự tin kiến tạo tương lai.

V.X.B