Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956 - 18/10/2026): Xứng đáng là 'thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ'

Chiều 16/10/2026, tại Hội trường Thành ủy TPHCM, Phòng Cảnh vệ miền Nam - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (18/10/1956 - 18/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Cảnh vệ miền Nam

Chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thượng tá Vũ Thanh Khương - Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam, ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, trước bối cảnh, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới của Cách mạng, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, chỉ thị trực tiếp của đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy; Đại đội 80 được thành lập ngày 18/10/1956 tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh với quân số lúc đầu 120 đồng chí. Đầu năm 1960, Đại đội 80 đổi phiên hiệu thành Đại đội 180. Đến năm 1968, được đổi tên thành Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam. Từ khi được thành lập, đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn căn cứ Cách mạng và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, đồng thời tham gia phối hợp tổ chức nhiều trận đánh, đẩy lùi các đợt tấn công của địch.

Sau Hiệp định Paris năm 1973, Đoàn 180 củng cố lực lượng, tổ chức huấn luyện, xây dựng phòng tuyến; duy trì các đồn biên phòng bảo vệ khu vực biên giới và vùng kiểm soát của Cách mạng. Đơn vị đã phối hợp các lực lượng của ta tổ chức nhiều trận đánh góp phần giải phóng khu vực, khai thông hành lang. Vừa chiến đấu mở đường, vừa bảo vệ các cơ quan Trung ương cùng các lực lượng tiến về giải phóng Sài Gòn; trực tiếp tham gia đánh chiếm, tiếp quản nhiều mục tiêu trọng yếu của địch, góp phần vào đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Phòng Cảnh vệ miền Nam

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập tự do cho Tổ quốc, đã có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 anh dũng hy sinh; nhiều tấm gương Anh hùng tiêu biểu cho sự nghiệp “Bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”, “chỉ biết còn Đảng là còn mình” của lực lượng cảnh vệ. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và căn cứ Cách mạng, đơn vị đồng thời trực tiếp tham gia chiến đấu, thông tin liên lạc, y tế, giao liên, hậu cần... Đã chủ động xây dựng nhiều phương án chống máy bay địch ném bom, rải thảm chất độc hóa học; chống biệt kích, gián điệp xâm nhập; các cuộc hành quân, càn quét của Mỹ - ngụy, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo…

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1976, đơn vị được đổi tên thành Trung đoàn 180 Công an Nhân dân Vũ trang. Năm 1980, tiếp tục đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 597 thuộc Binh đoàn 32, Bộ Quốc phòng. Năm 1986, đơn vị được chuyển đổi từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ và đổi tên thành Trung đoàn 180 thuộc Cục Cảnh vệ (đến năm 1989 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an). Từ năm 1999, tên đơn vị là Phòng Bảo vệ 180 và từ năm 2018 đến nay là Phòng Cảnh vệ miền Nam (phiên hiệu Phòng 180) trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành từ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho tới thời kỳ đổi mới, hội nhập, vươn mình của đất nước, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế, được các cấp, ban, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ, từ trái qua: Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; trong những năm qua, Phòng Cảnh vệ miền Nam ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện; tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng chuyên sâu, thống nhất. Đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, trong đó có nguyên thủ nhiều nước lớn đến Việt Nam tham gia các hoạt động ngoại giao; cùng nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước tổ chức tại địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới, đơn vị đã triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân và Đề án số 04 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với bề dày lịch sử 70 năm truyền thống, đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 4 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam quyết tâm lập thêm nhiều chiến công và thành tích hơn nữa, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác Cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”.

Thượng tá Vũ Thanh Khương - Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam, phát biểu ôn lại truyền thống

Tiếp nối truyền thống đơn vị Anh hùng

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bền bỉ phấn đấu, hy sinh và đạt được trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, qua cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ cũng như trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, mục tiêu cảnh vệ tại địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để phát triển đất nước; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Những thành tích ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý và hôm nay, đơn vị tiếp tục vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, chính là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, mỗi bước trưởng thành của Phòng Cảnh vệ miền Nam đều nhận được sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự quan tâm, chăm lo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan; công sức, trí tuệ, tình cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm tận tụy, không quản ngại khó khăn, gian khổ; của các thế hệ lãnh đạo nhiệt huyết, hết lòng vì sự phát triển của đơn vị. Những cố gắng, nỗ lực ấy xứng đáng với các danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp hình lưu niệm

Các thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam chụp ảnh lưu niệm

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu Phòng Cảnh vệ miền Nam nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, chủ động nắm, phân tích và dự báo tình hình, kịp thời nhận diện các yếu tố, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trong công tác cảnh vệ. Đơn vị cần tham mưu các giải pháp bảo vệ phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án bảo vệ các đối tượng cảnh vệ bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, an toàn tuyệt đối và sát với tình hình thực tiễn; hướng tới xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó.