Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026) và 65 năm thành lập Trường THPT Tô Hiệu.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa tưởng niệm nhà cách mạng liệt sĩ Tô Hiệu, cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm nhà cách mạng liệt sĩ Tô Hiệu.

Trường THPT Tô Hiệu tiền thân là Trường con em cán bộ Khu tự trị Thái Mèo, được thành lập năm 1955, là trường phổ thông cấp I, II đầu tiên của Khu tự trị Thái Mèo (sau đổi tên thành khu tự trị Tây Bắc).

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm.

Nguyên cán bộ lãnh đạo, giáo viên Trường THPT Tô Hiệu các thời kỳ.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tô Hiệu đã từng bước trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề. Năm học 2025-2026, trường có 463 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi; 472 học sinh xếp loại tốt, 947 học sinh xếp loại khá. Về rèn luyện, 1.526 học sinh đạt mức tốt, chiếm 93,28%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có sự tiến bộ vượt bậc với 84 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 8 giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, 6 giải IOE.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hà Trung Chiến ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp giáo dục, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống tự hào, giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trọng tâm là tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, giáo dục STEM, Robotics, tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại, từng bước xây dựng môi trường giáo dục số, trường học hạnh phúc; góp phần đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cựu giáo chức Trường THPT Tô Hiệu ngoại tỉnh Sơn La trao tiền hỗ trợ Quỹ học bổng Tô Hiệu.

Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức Trường THPT Tô Hiệu đã trao tặng Quỹ học bổng Tô Hiệu 28 triệu đồng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng múa Vũ điệu kết đoàn cùng học sinh, giáo viên nhà trường.

Các lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cựu giáo chức trường THPT Tô Hiệu.