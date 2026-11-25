Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026), hướng tới 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), trong hai ngày 21 và 22-11, Câu lạc bộ Cựu chiến binh hưu trí Dầu khí khu vực phía Bắc phối hợp với Hội Cựu chiến binh Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) cùng Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa tổ chức chương trình tọa đàm, về nguồn và gặp mặt tri ân.

Các đại biểu thăm Giếng Tổ - Giếng khoan 61, một địa chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PETROVIETNAM

Hành trình đưa đoàn công tác trở lại những địa danh gắn liền với vận mệnh dân tộc và quá trình hình thành ngành: Khu lưu niệm khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam, Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng và Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15. Tại các điểm đến, đoàn đã dâng hương, thăm Giếng Tổ - Giếng khoan 61, tham quan sa bàn và xem lại những thước phim tư liệu quý giá của ngành.

Đoàn công tác tham quan sa bàn và xem những thước phim lịch sử tại Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: PETROVIETNAM

Mỗi địa danh gợi nhắc một chặng đường lịch sử. Nếu Bến tàu không số K15 ghi dấu con đường vận tải chiến lược trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì Giếng khoan 61 cùng các khu lưu niệm dầu khí lại đánh dấu những bước đi đầu tiên trong hành trình tìm kiếm, thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên lòng đất, kiến tạo nội lực kinh tế đất nước thời bình.

Tại sảnh chính Khu lưu niệm, bức tranh bằng đồng đỏ tái hiện chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan năm 1959 càng khắc sâu tầm nhìn chiến lược của Người đối với việc xây dựng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Đoàn chụp tại sảnh chính Khu lưu niệm treo bức tranh bằng đồng đỏ tái hiện hình ảnh Bác Hồ thăm Azerbaijan năm 1959. Ảnh: PETROVIETNAM

Mạch nguồn truyền thống ấy tiếp tục được nối dài tại tọa đàm với chủ đề “Năng lượng quốc gia, khát vọng toàn cầu và nâng tầm văn hóa PETROVIETNAM”.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn khẳng định ý nghĩa thiết thực của hoạt động về nguồn, tri ân và giáo dục truyền thống đối với đội ngũ cán bộ, hội viên.

Toàn cảnh buổi tọa đàm Ảnh: PETROVIETNAM

Từ tầm nhìn chiến lược đến mặt trận kinh tế mới

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Dầu khí Việt Nam, đồng chí Đinh Văn Sơn, nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã hệ thống lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị nhân lực, xây dựng tổ chức và phát triển lực lượng.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: PETROVIETNAM

Ngay từ thập niên 1950, Đảng và Nhà nước đã chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, cử nhiều cán bộ, sinh viên sang Liên Xô và Romania học tập về địa chất dầu khí.

Đặc biệt, các chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới những cơ sở dầu khí ở Albania, Bulgaria năm 1957 và Baku (Azerbaijan, thuộc Liên Xô khi đó) năm 1959 thể hiện sự quan tâm cùng tầm nhìn chiến lược của Người đối với lĩnh vực công nghiệp còn non trẻ này.

Ngày 27-11-1961, Đoàn Thăm dò dầu lửa 36 ra đời, trở thành tổ chức đầu tiên đặt nền móng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều quyết sách quan trọng được ban hành nhằm tổ chức lại lực lượng, triển khai hoạt động dầu khí trên phạm vi cả nước. Ngày 3-9-1975, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, tiền thân của PETROVIETNAM ngày nay, chính thức thành lập.

Một dấu ấn đặc biệt trong buổi đầu xây dựng ngành là sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân đội. Năm 1980, Sư đoàn 318 được điều động làm nhiệm vụ dầu khí tại Vũng Tàu, tạo tiền đề cho sự ra đời của Binh đoàn Dầu khí và Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí ngày 24-1-1981, với quy mô khoảng 8.500 cán bộ, chiến sĩ.

Rời chiến trường, những người lính bước ngay vào một lĩnh vực lao động hoàn toàn mới với điều kiện thi công khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn và muôn vàn thách thức kỹ thuật.

Tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh tiếp tục phát huy khi họ dựng nên những công trình dầu khí đầu tiên.

Cuộc chuyển quân ấy không đơn thuần là thay đổi môi trường công tác mà là sự tiếp nối tinh thần phụng sự Tổ quốc bằng tri thức, lao động kỹ thuật và nỗ lực khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia.

Sự tiếp nối của thế hệ “người lính - người thợ”

Nếu các cột mốc lịch sử phác họa tầm vóc của ngành, thì hồi ức của những người trực tiếp đi qua chiến tranh lại làm rõ hơn những hy sinh, gian khó phía sau chặng đường ấy.

Tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang, Trưởng ban Liên lạc hưu trí Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn kể lại những tháng ngày bám trụ tại chiến trường Quảng Trị từ tháng 6-1972, khi ông là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 36, Sư đoàn 308.

Đồng chí Nguyễn Quang, Trưởng ban Liên lạc hưu trí Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn kể lại những tháng ngày chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và hành trình đi tìm nguồn tài nguyên cho Tổ quốc. Ảnh: PETROVIETNAM

Trong 6 tháng chiến đấu ác liệt trước thềm Hiệp định Paris, Đại đội của ông phải bổ sung quân từ 15 đến 20 lần, nhưng đến ngày rút quân chỉ còn vỏn vẹn 15 người; nhiều chốt chiến đấu chỉ còn lại 2-3 chiến sĩ.

Ký ức về bộ quân phục duy nhất mặc suốt nhiều tháng, những vắt cơm rơi xuống bùn phải gạt phần bẩn để ăn tiếp hay nguồn nước lấy từ các hố bom giữa chiến trường đã khắc họa chân thực sức chịu đựng phi thường của người lính năm xưa. Hòa bình lập lại, người lính thành cổ tiếp tục học tập, trở thành kỹ sư địa chất và gắn bó trọn đời với ngành dầu khí.

Trên mặt trận kinh tế biển, đồng chí Nguyễn Quang đối mặt với những thách thức đặc thù của nghề tìm kiếm, thăm dò – nơi mỗi giếng khoan ngoài khơi tiêu tốn khoảng 7 triệu USD nhưng rủi ro địa chất luôn thường trực, kết quả không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.

Công việc đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, trình độ kỹ thuật cao, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng và bản lĩnh dám chấp nhận rủi ro. Từ giữ đất nơi chiến hào đến giữ nhịp dòng chảy năng lượng ngoài thềm lục địa, cuộc đời ông là minh chứng sống động cho bản lĩnh người lính trong thời bình.

Góc nhìn về những đóng góp thầm lặng ấy tiếp tục được đồng chí Nguyễn Hòa Văn, nguyên Tổng Biên tập Báo Biên phòng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ qua quá trình thực hiện loạt phim “Ký sự Biển đảo” gồm 36 tập.

Qua những chuyến đi thực tế từ Tiền Hải đến các giàn khoan giữa Biển Đông, ông nhận thấy đằng sau thành tựu của ngành không chỉ có tiềm năng tài nguyên hay công nghệ hiện đại mà còn là mồ hôi, trí tuệ và thanh xuân của nhiều thế hệ người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hòa Văn, nguyên Tổng Biên tập Báo Biên phòng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ trải nghiệm khi thực hiện loạt phim “Ký sự Biển đảo”. Ảnh: PETROVIETNAM

Chung mạch cảm xúc, Đại tá Nguyễn Thanh Truyền, Chủ tịch Hội Bạn chiến đấu, cựu chiến binh Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ bày tỏ sự trân trọng trước mối gắn bó máu thịt giữa quân đội và ngành Dầu khí, đặc biệt là nghĩa tình đồng đội bền bỉ của Hội Cựu chiến binh PETROVIETNAM qua việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn sau chiến tranh. Những mái ấm được dựng lên từ sự sẻ chia ấy chính là cách tình đồng chí tiếp tục được gìn giữ bằng những việc làm thiết thực nhất.

Trao truyền giá trị truyền thống, tiếp sức khát vọng phát triển

Từ nền tảng lịch sử của thế hệ đi trước, hành trình về nguồn đặt ra trách nhiệm tiếp nối đối với đội ngũ cán bộ, người lao động PETROVIETNAM trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PETROVIETNAM nhấn mạnh những đóng góp trụ cột của Tập đoàn đối với an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực và an sinh xã hội.

Năng lực nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ cùng sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật đã khẳng định vững chắc vị thế đầu tàu của PETROVIETNAM trong nền kinh tế đất nước.

Đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PETROVIETNAM phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PETROVIETNAM

Theo đồng chí Phạm Quang Dũng, 8 chữ “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” thể hiện khát vọng phát triển và vươn tầm của Tập đoàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh nguồn lực đầu tư, công nghệ và quản trị, việc gìn giữ, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp giữ vai trò then chốt, đòi hỏi sự chung tay của nhiều thế hệ. Trong đó, đội ngũ hội viên cựu chiến binh hưu trí giữ vai trò cầu nối truyền đạt kinh nghiệm và giáo dục truyền thống cho lớp kế cận.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PETROVIETNAM đề nghị các cấp hội tiếp tục tăng cường kết nối với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Tập đoàn, đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống để những trải nghiệm thực tế của thế hệ đi trước thấm sâu vào đội ngũ cán bộ, người lao động trẻ, chuyển hóa niềm tự hào lịch sử thành ý thức trách nhiệm và tinh thần sáng tạo.

Đồng chí Phạm Quang Dũng gửi tặng những phần quà nghĩa tình tới các hội viên Hội CCB Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM. Ảnh: PETROVIETNAM

Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dầu khí Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa trao quà tri ân tới các hội viên Hội CCB. Ảnh: PETROVIETNAM.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn và đồng chí Trần Ngọc Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB hưu trí Dầu khí phía Bắc trao tặng quà tới các hội viên Hội Cựu chiến binh. Ảnh: PETROVIETNAM

Trong hành trình phát triển theo mô hình Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, PETROVIETNAM đứng trước yêu cầu ngày càng cao về làm chủ công nghệ, đổi mới quản trị và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.

Gìn giữ bản sắc người lính – tinh thần kỷ luật, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và không lùi bước trước khó khăn – để chuyển hóa thành năng lực hành động trong giai đoạn mới chính là cách thiết thực nhất để PETROVIETNAM tiếp nối truyền thống 65 năm vững vàng trên mặt trận năng lượng.

Đồng chí Phạm Quang Dũng và Đại tá Trần Viết Doanh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ cho các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: PETROVIETNAM

Đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB PETROVIETNAM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ máy Quản lý và ĐIều hành Tập đoàn trao 20 phần quà tri ân tới các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: PETROVIETNAM

Đồng chí Đinh Văn Sơn và đồng chí Lê Quang Toán trao quà hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công. Ảnh: PETROVIETNAM

Các đại biểu tại tọa đàm. Ảnh: PETROVIETNAM