Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự, chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang không ngừng lớn mạnh, lập nhiều thành tích xuất sắc. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1-7-2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tham mưu, xây dựng 2.631 phương án; tổ chức thực tập 176 phương án; huy động 156 lượt phương tiện và hơn 1.125 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Lực lượng đã kiểm tra 1.675 cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Trong chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt tại những địa bàn, tình huống hiểm nguy, trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống “Vì Nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu lực lượng tiếp tục chủ động tham mưu, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy thực chất, kịp thời khắc phục nguy cơ ngay từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, thực tập, diễn tập, bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông nghiệp vụ, giỏi chiến đấu, làm chủ phương tiện, thiết bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an tỉnh.