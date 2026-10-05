Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2026): Hành động vì một Thành phố an toàn, không cháy nổ: Bài cuối: Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đổi mới - chính quy - tinh nhuệ - hiện đại

Bước đột phá từ Trung tâm chỉ huy 114

Trọng tâm của công cuộc hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chính là việc tích hợp công nghệ số vào công tác điều hành. Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 mới được kết nối trực tiếp và đồng bộ với hệ thống truyền tin báo sự cố tự động. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc gọi truyền thống, hệ thống này cho phép tự động phát hiện, định vị và truyền dữ liệu hình ảnh trực quan từ hiện trường về trung tâm ngay khi có sự cố xảy ra. Nhờ đó, chỉ huy có thể đánh giá quy mô đám cháy một cách chính xác, tối ưu hóa quy trình tiếp nhận thông tin và điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường trong thời gian ngắn nhất.

Toàn diện năng lực tác chiến trên mọi địa hình không dừng lại ở việc chuyển đổi số, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH còn mở rộng phạm vi tác chiến để thích ứng với đặc thù địa hình đô thị sông nước của TPHCM. Việc xây dựng và bố trí các tổ công tác chuyên trách trên sông là một minh chứng rõ nét. Các chiến sĩ được đào tạo bài bản và trang bị phương tiện đặc chủng để có thể hoạt động linh hoạt cả trên cạn lẫn dưới nước. Mô hình này bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời ứng phó với các sự cố tai nạn, cháy nổ xảy ra tại các khu vực ven sông, cảng biển hoặc các phương tiện giao thông đường thủy.

Ban Giám đốc Công an TPHCM dự lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy 114

Tối ưu hóa "thời gian vàng" trong cứu nạn là mục tiêu tối thượng của quá trình hiện đại hóa là cứu người và giảm thiểu thiệt hại. Để hiện thực hóa điều đó, công tác huấn luyện, nâng cao năng lực thực chiến luôn được đặt lên hàng đầu. Lực lượng cứu nạn cứu hộ thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, tiếp cận với các kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại tiên tiến trên thế giới. Việc kết hợp thuần thục giữa yếu tố con người tinh nhuệ và công nghệ hiện đại giúp toàn đội ngũ tận dụng tối đa "thời gian vàng".

Những phút đầu tiên ngay sau khi sự cố xảy ra - quyết định sự thành bại của toàn bộ chiến dịch giải cứu. Việc vận hành hệ thống chỉ huy hiện đại cùng chiến lược phát triển lực lượng toàn diện chính là nền móng vững chắc giúp Cảnh sát PCCC&CNCH bảo vệ bình yên cho Thành phố, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

Tập trung xử lý tồn tại, nâng cao chất lượng quản lý

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC&CNCH tại TPHCM vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục xử lý. Nửa đầu năm 2026, TPHCM còn khoảng 1.200 công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động. Đây là những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng một đợt kiểm tra, mà cần sự phối hợp của nhiều cơ quan và trách nhiệm lâu dài của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH làm nhiệm vụ tại Trung tâm chỉ huy 114, sẵn sàng xử lý các sự cố cháy, nổ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhìn nhận, nhiều tồn tại liên quan đồng thời đến xây dựng, đất đai, quy hoạch, đăng ký kinh doanh và nguồn vốn đầu tư, trong đó có những trường hợp đã tồn tại từ nhiều năm. Việc xác định trách nhiệm của chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng trong một số trường hợp còn phức tạp; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước có lúc chưa đồng bộ, khiến việc xử lý và khắc phục kéo dài.

Hướng đến một lực lượng PCCC&CNCH hiện đại

Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những định hướng được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Để hiện thực hóa mục tiêu này, lực lượng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cập nhật các quy định mới của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ; đồng thời hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu dùng chung và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH. Cùng với đó, phương thức quản lý được định hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường quản lý bằng dữ liệu, theo dõi đến cùng kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và những tồn tại kéo dài. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng xác định tiếp tục kiểm tra, phúc tra chất lượng công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thống nhất quy trình nghiệp vụ và nâng cao trách nhiệm của lực lượng Công an cấp xã.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra mà còn phải đổi mới phương thức quản lý. Trong nửa cuối năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tiếp tục triển khai hậu kiểm đối với dự án, công trình, phương tiện thuộc diện quản lý về PCCC theo chủ trương cải cách thủ tục hành chính; đồng thời đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý. Sự chuyển đổi này đòi hỏi dữ liệu quản lý phải đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên. Đợt tổng rà soát trong năm 2026 đã thực hiện đối với 57.206 cơ sở, qua đó ghi nhận 9.430 cơ sở phát sinh mới. Con số này cho thấy công tác quản lý địa bàn phải được thực hiện liên tục, thay vì chỉ cập nhật theo từng đợt cao điểm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên sông

Cùng với đó, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở và người đứng đầu cần được đặt rõ hơn trong quá trình duy trì điều kiện an toàn PCCC. Khi phương thức quản lý chuyển dần sang tăng cường hậu kiểm, yêu cầu tự giác chấp hành, tự kiểm tra và chủ động khắc phục tồn tại của các cơ sở trở thành một bộ phận quan trọng của công tác phòng ngừa. Từ thực tiễn trên, phương hướng 6 tháng cuối năm 2026 được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai Luật PCCC&CNCH và các văn bản hướng dẫn...

Đối với các cơ sở vi phạm, cơ sở bị đình chỉ và những công trình chưa bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, nhiệm vụ được đặt ra là tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định, đồng thời tập trung giải quyết những tồn tại kéo dài. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định trong việc chuyển kết quả kiểm tra thành hiệu quả quản lý thực tế. Song song đó, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và phần mềm nghiệp vụ, tăng cường số hóa hồ sơ, theo dõi kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên môi trường số. Đây được xem là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng quản lý trong bối cảnh địa bàn rộng, số lượng cơ sở lớn và phương thức quản lý đang thay đổi.

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Toàn dân Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026) và 25 năm Ngày Toàn dân PCCC và CNCH (04/10/2001 - 04/10/2026), nhiều hoạt động thiết thực đang được triển khai sôi nổi trên địa bàn TPHCM và cả nước. Tại TPHCM, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, thực hành kỹ năng PCCC&CNCH tại khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, thực tập phương án, nâng cao khả năng xử lý tình huống và phát huy phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật "Nhịp sống bình yên" diễn ra ngày 04/10/2026 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, quy tụ gần 500 đại biểu. Chương trình kết hợp âm nhạc, cải lương, phim tài liệu, phóng sự người thật - việc thật, hoạt cảnh và công nghệ trình diễn, tái hiện chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Cùng với đó, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH còn tổ chức hội thao, tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, cao ốc, cơ sở sản xuất - kinh doanh; hướng dẫn người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh và lực lượng PCCC cơ sở trực tiếp thực hành kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, xử lý sự cố. Qua đó, tạo không khí thi đua thiết thực, đồng thời đưa kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH đến gần hơn với cộng đồng. Ở cấp Trung ương, các hoạt động hướng tới dấu mốc 65 năm cũng được triển khai với nhiều hình thức như tuyên truyền, đền ơn đáp nghĩa, chương trình truyền hình, cuộc thi và triển lãm ảnh, hội thi nghiệp vụ, triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH và các phương án diễn tập quy mô lớn.