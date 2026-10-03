Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (4-10-1961 - 4-10-2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC-CNCH (4-10-2001 - 4-10-2026): Phát huy sức dân trong phòng cháy, chữa cháy

Phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại Khánh Hòa đang từng bước đi vào chiều sâu. Nhiều giải pháp, cách làm thiết thực đang góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC, phát huy vai trò của người dân trong phòng ngừa, xử lý các sự cố cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Chú trọng phòng ngừa từ cơ sở

Ngay sau khi được thành lập ngày 30-9, 47 Đội Dân phòng PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Tây Nha Trang đã bắt tay vào nhiệm vụ. Các thành viên đội dân phòng được trang bị mũ bảo hiểm chuyên dụng, ủng, găng tay, quần áo đồng phục. Qua đó thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với lực lượng chữa cháy tại địa bàn dân cư. Ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết: “Phường Tây Nha Trang có địa bàn rộng, dân cư đông, hoạt động dân sinh, kinh doanh, dịch vụ diễn ra sôi động và tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ. Xác định công tác PCCC-CNCH là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự để phát triển kinh tế - xã hội nên địa phương luôn quan tâm chỉ đạo sát sao”.

Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Phú Thịnh (phường Đông Hải).

Giữ vai trò nòng cốt, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, MTTQ, địa phương và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC. Hàng loạt giải pháp đã được triển khai đồng bộ, từ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng đến phát động các phong trào thiết thực như "Nhà tôi có bình chữa cháy", "Mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2". Lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở liên tục được củng cố, huấn luyện nghiệp vụ và trang bị phương tiện.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh, tính đến tháng 7-2026, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 694 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, 669 Điểm chữa cháy công cộng. Các mô hình góp phần cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, tại các khu đô thị cũ, hẻm sâu, ngõ nhỏ hoặc khu dân cư kết hợp sản xuất, kinh doanh, Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng phát huy vai trò hỗ trợ lực lượng chức năng. Nhờ sự chủ động của người dân và phương tiện có sẵn tại chỗ, nhiều sự cố cháy, nổ mới phát sinh được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Lễ ra mắt Đội Dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường Tây Nha Trang.

Để phong trào ngày càng thực chất

Bên cạnh những kết quả tích cực, hiệu quả hoạt động của các mô hình PCCC tự quản ở một số khu vực vẫn chưa đồng đều. Tại một vài địa phương, việc triển khai đôi khi còn nặng tính chỉ tiêu, chưa chú trọng đúng mức đến khâu duy trì hoạt động thường xuyên. Công tác thực tập phương án chữa cháy, kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị định kỳ chưa được thực hiện nghiêm túc; sự tham gia của một bộ phận người dân còn mang tính hình thức.

Thượng tá Nguyễn Xuân Khuy - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh cho biết, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng là cần thiết, phù hợp với đặc điểm đô thị hiện nay. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả, không thể làm theo kiểu "đánh trống bỏ dùi". Thời gian tới, ngành Công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đánh giá, phân loại toàn bộ các mô hình. Những mô hình hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục được củng cố, nhân rộng; những mô hình yếu kém, không đáp ứng yêu cầu thực tế sẽ được điều chỉnh hoặc loại bỏ. Thực tế cho thấy, ở những nơi chính quyền cơ sở quan tâm, lực lượng dân phòng và Công an xã, phường bám sát địa bàn, phong trào PCCC được triển khai hiệu quả.

Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường Nha Trang thực tập phương án chữa cháy.

Để phong trào Toàn dân tham gia PCCC phát triển bền vững và trở thành ý thức thường xuyên của người dân, Công an tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp, lấy ứng dụng công nghệ và hiệu quả thực chất làm trọng tâm. Lực lượng công an sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử và ứng dụng "Báo cháy 114". Nội dung hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn được số hóa thành các video ngắn, đồ họa trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ kinh doanh tự kiểm tra an toàn PCCC, tự xây dựng và thực tập phương án chữa cháy.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở, bảo đảm đủ năng lực xử lý tình huống ngay khi sự cố mới phát sinh; đề xuất chính quyền các cấp có cơ chế hỗ trợ kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị hư hỏng tại các Điểm chữa cháy công cộng; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá định kỳ đối với từng mô hình ở cơ sở. Qua đó, từng bước chuyển từ tư duy thụ động ứng phó sang chủ động phòng ngừa; đưa việc chấp hành quy định PCCC trở thành ý thức tự giác của mỗi cá nhân, tổ chức. Song song với đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Sự đồng lòng của Nhân dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong tình hình mới.