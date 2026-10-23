Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2026): Vùng 4 Hải quân tiếp nối truyền thống bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2026), câu chuyện về Tàu 41, sau này mang phiên hiệu HQ-671, càng có ý nghĩa với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. Là con tàu “không số” duy nhất còn lại, từng được biên chế về Vùng 4, HQ-671 ghi dấu những chiến công trên tuyến vận tải chiến lược và trong nhiệm vụ bảo vệ Trường Sa. Tiếp nối truyền thống ấy, những người lính biển hôm nay không ngừng huấn luyện, làm chủ trang bị, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bền bỉ nối đất liền với Trường Sa.

Con tàu hai lần anh hùng

Trong lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, HQ-671 là một chứng tích đặc biệt. Con tàu từng mang các phiên hiệu C41, 641, đến năm 1980 mang phiên hiệu HQ-671. Suốt quá trình làm nhiệm vụ vận tải chiến lược, tàu đã thực hiện 20 chuyến, vận chuyển gần 400 tấn vũ khí, hàng hóa và đưa đón cán bộ, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam.

Mỗi chuyến đi là một thử thách đối với bản lĩnh và sự mưu trí của người lính. Điển hình như ngày 30-4-1970, tàu được ngụy trang với số hiệu RS05, đi theo tuyến mới đưa vũ khí vào Nam Bộ. Sau 8 ngày đêm vượt qua sự đeo bám, phong tỏa của địch, tàu đưa 58 tấn hàng hóa, vũ khí đến bến Hang Hố, Cà Mau an toàn. Thành công ấy góp phần bổ sung nguồn vũ khí cần thiết cho lực lượng vũ trang trên chiến trường.

Tàu HQ-671 hiện trưng bày tại Bảo tàng Hải quân.

Sau ngày đất nước thống nhất, tàu tiếp tục vận tải chi viện cho các đơn vị đóng quân ở quần đảo Trường Sa. Tháng 10-1978, sau 8 ngày đêm tìm kiếm, tàu cứu được 7 cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh bị sóng biển cuốn trôi. Năm 1982, tàu được biên chế vào Hải đội 413, Vùng 4 Hải quân. Năm 1988, tập thể tàu tiếp tục tham gia bảo vệ Trường Sa, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn đồng đội.

Với những chiến công xuất sắc, Tàu HQ-671 đã 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1973 và 1989. Ngày 25-12-2017, tàu được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Hiện nay, tàu được lưu giữ tại Bảo tàng Hải quân; HQ-671 góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và trách nhiệm với biển, đảo.

Làm chủ những con tàu hiện đại

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân xác định làm chủ tàu, vũ khí, trang bị kỹ thuật là nhiệm vụ thường xuyên. Được trang bị những tàu chiến đấu mặt nước hiện đại, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng và năng lực xử lý tình huống trên biển.

Biên đội tàu của Lữ đoàn 162 vận động đội hình trên biển.

Ở những con tàu hiện đại, yêu cầu đối với người lính càng cao. Cán bộ, chiến sĩ ở mỗi vị trí phải nắm chắc chức trách, thành thạo thao tác và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trên tàu. Vì vậy, huấn luyện gắn với nhiệm vụ, trang bị hiện có và rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật là cơ sở để bộ đội sử dụng hiệu quả phương tiện, vũ khí được giao. Tinh thần mưu trí, sáng tạo của Đoàn tàu không số được tiếp nối bằng sự chủ động học tập, nghiên cứu và thực hành.

Năm 2026, Lữ đoàn 162 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ diễn tập. Hơn 100 lượt tàu, thuyền đã hoạt động trên biển với tổng hành trình hơn 26.000 hải lý, bảo đảm an toàn. Kết quả bắn đạn thật đạt 100% khá, giỏi, góp phần khẳng định trình độ huấn luyện và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào các hoạt động; bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Những chuyến thăm, tuần tra liên hợp, huấn luyện và diễn tập với hải quân các nước giúp bộ đội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị.

Trung tá Trần Văn Tam, Chính trị viên Tàu 015 - Trần Hưng Đạo, chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, với cường độ làm việc cao và yêu cầu khắt khe trong quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn. Cấp ủy, chỉ huy tàu thường xuyên quan tâm giáo dục, động viên tư tưởng, chăm lo đời sống bộ đội, xây dựng tình đồng chí, đồng đội gắn bó để mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự coi ‘tàu là nhà, biển, đảo là quê hương’. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Được công tác trên con tàu hiện đại là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Niềm tự hào ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: Tích cực học tập, rèn luyện, làm chủ trang bị, chấp hành nghiêm kỷ luật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong từng nhiệm vụ; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam bản lĩnh, chính quy, đoàn kết, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế”.

Bền bỉ nối đất liền với Trường Sa

Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đảm nhiệm vận tải, chi viện, tiếp tế và nhiều nhiệm vụ trên biển. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hải đội 411 và Hải đội 413, đơn vị tiếp nối nhiệm vụ vận tải phục vụ Trường Sa mà HQ-671 từng tham gia. Sự tiếp nối ấy thể hiện qua những chuyến tàu đưa người, hàng hóa đến đảo an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 vận chuyển hàng vào đảo Trường Sa.

Trong năm 2026, Lữ đoàn 955 đã tổ chức hơn 100 lượt tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ vận tải, trực chốt, đưa đón các đoàn công tác, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn với tổng hành trình hơn 85.000 hải lý; vận chuyển gần 14.000 tấn hàng, đưa đón gần 5.000 lượt người, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những chuyến tàu ấy góp phần đáp ứng yêu cầu công tác và đời sống trên quần đảo Trường Sa, đưa sự quan tâm, tình cảm của đất liền đến với quân và dân nơi đảo xa.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ vận tải, Lữ đoàn 955 còn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đơn vị đã tham gia 7 lượt cứu hộ, cứu nạn trên biển, hỗ trợ tàu thuyền và người gặp nạn. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Hải quân tận tụy, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân.

Trung tá Tống Văn Thịnh, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 955, bày tỏ: “Lữ đoàn luôn chú trọng quản lý, định hướng và kịp thời giải quyết tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh vận tải, trực chốt, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đơn vị tích cực làm công tác dân vận, đồng hành, giúp đỡ ngư dân. Mỗi chuyến tàu ra đảo đều mang theo tình cảm, trách nhiệm với đồng đội và Nhân dân, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa. Đặc biệt, khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, mong mỏi đưa người gặp nạn trở về an toàn với gia đình luôn thôi thúc cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, sóng gió”.

Tinh thần dũng cảm, mưu trí của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tàu 41 - HQ-671 tiếp tục được người lính Vùng 4 Hải quân phát huy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận tải chi viện cho Trường Sa và cứu giúp ngư dân trên biển. Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là dịp để mỗi người lính thêm tự hào, ý thức rõ trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.