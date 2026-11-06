Sáng 6-11, tại Bia sự kiện phong trào Đồng khởi Diên Khánh 1964 - 1965, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Diên Điền tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 62 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng tỉnh Khánh Hòa (7-11-1964 - 7-11-2026).

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 62 năm phong trào Đồng khởi Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 62 năm phong trào Đồng khởi Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh; lãnh đạo các xã: Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Suối Hiệp và các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia phong trào Đồng khởi.

Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Hà dẫn đầu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước.

Đoàn đại biểu của nguyên lãnh đạo huyện Diên Khánh và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Cao Minh Nhạn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà tặng quà cho lão thành cách mạng.

Đồng chí Lương Đức Hải tặng quà cho lão thành cách mạng.

Đồng chí Võ Hoàn Hải tặng quà cho lão thành cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng đồng chí Nguyễn Tiến Đức tặng quà cho lão thành cách mạng.

Lãnh đạo xã Diên Điền ôn lại truyền thống lịch sử.

Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh Trần Thị Lượng - người trực tiếp tham gia phong trào Đồng khởi chia sẻ những ký ức một thời đấu tranh cách mạng.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân Khánh Hòa trong phong trào Đồng khởi ngày 7-11-1964. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quân và dân Khánh Hòa đã đồng loạt tiến công địch, kết hợp với phong trào nổi dậy của quần chúng, giải phóng một phần vùng nông thôn, đồng bằng của tỉnh. Trong đó, Diên Khánh là địa bàn ghi dấu những thắng lợi quan trọng với việc giải phóng hai xã Diên Sơn và Diên Điền. Thắng lợi của phong trào đã góp phần mở rộng vùng giải phóng, củng cố cơ sở cách mạng, tạo thế và lực mới cho cuộc kháng chiến trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Hà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh, tinh thần Đồng khởi với ý chí kiên cường, bất khuất, sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động và sáng tạo là nguồn động lực quý báu để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy trong công cuộc xây dựng quê hương.

Đồng chí đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những hành động thiết thực, quyết tâm vượt qua khó khăn, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Đặc biệt, thế hệ trẻ cần nỗ lực học tập, làm chủ khoa học, công nghệ, mạnh dạn khởi nghiệp, sáng tạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tổ chức đã trao quà tri ân các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia phong trào Đồng khởi; tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Diên Khánh, nguyên lãnh đạo các xã qua các thời kỳ, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.