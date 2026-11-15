Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Yên Thủy

Dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cựu học sinh nhà trường.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhà trường.

Năm 1966, giữa khói lửa bom đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường Cấp III Yên Thủy, tiền thân của Trường THPT Yên Thủy ngày nay đã ra đời. Những ngày đầu gian khó, trường chỉ có một lớp học, với 30 học sinh và 4 thầy cô giáo.

Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Yên Thủy luôn giữ vững vị thế là ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, được Nhân dân trên địa bàn yêu mến, tin tưởng.

Đến nay, nhà trường từng bước phát triển, xây dựng nền nếp, chất lượng và vị thế trong hệ thống giáo dục phổ thông. Từ mái trường này đã có hơn 20.000 học sinh trưởng thành. Nhiều năm, trường thuộc nhóm dẫn đầu trong khối các trường trung học phổ thông của tỉnh Hòa Bình trước đây; nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023-2028.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường đã quan tâm xây dựng đội ngũ, đổi mới hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Hoạt động Đoàn và các phong trào văn hóa, thể thao, tình nguyện góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực, tạo điều kiện để học sinh phát triển cả về tri thức, nhân cách và kỹ năng.

Hiện nay, trường có 35 lớp với trên 1.500 học sinh; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó 20% trên chuẩn; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp, tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Chất lượng giáo dục được nâng cao qua từng năm học; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ các trường đại học luôn đạt từ 60-70%.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Trường THPT Yên Thủy đạt được trong 60 năm qua.

Đồng chí đề nghị, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục; gắn giáo dục với định hướng nghề nghiệp và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, nhà trường cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống 60 năm; nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, củng cố môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương và thân thiện; xây dựng văn hóa học đường và phát huy vai trò của các thế hệ cựu học sinh...

Lãnh đạo xã Yên Thuỷ tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà trường được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; UBND xã Yên Thủy khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu.