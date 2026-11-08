Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Nguyên Bình (1966 - 2026)

Tham dự có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Ngọc Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Bàn Quý Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các xã, huyện Nguyên Bình (cũ); các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 60 năm thành lập Trường THPT Nguyên Bình.

Trường THPT Nguyên Bình (tiền thân là Trường cấp II, III Nguyên Bình) được thành lập năm 1966. Giai đoạn 2016 - 2025, Trường duy trì quy mô 15 lớp học; năm học 2026 - 2027, quy mô nhà trường phát triển lên 21 lớp với 898 học sinh. Quy mô, đội ngũ giáo viên của trường ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hằng năm, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, tốt trên 80%; tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt trên 98%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 99%; có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp, thi khoa học kỹ thuật, Hội khỏe Phù Đổng.

Với những thành tích đạt được, năm học 2016 - 2017, Trường THPT Nguyên Bình vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc; cán bộ, giáo viên được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể Trường THPT Nguyên Bình đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ biểu dương những nỗ lực và thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyên Bình trong 60 năm qua. Thời gian tới, đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học; chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống và tư duy phản biện cho học sinh. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả phòng học STEM; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, thực chất, tạo điều kiện để học sinh được phát triển toàn diện.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Trường THPT Nguyên Bình triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục. Phối hợp rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học phù hợp với yêu cầu, khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể và các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng nhà trường; quan tâm chăm lo học sinh hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài.

Nhân dịp này, tập thể Trường THPT Nguyên Bình và 5 cá nhân vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016 - 2026.