Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Ngô Quyền.

Trường THPT Ngô Quyền tiền thân là Trường THPT Đồng Hỷ, được thành lập tháng 11-1966, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, đất nước bị chia cắt thành hai miền.

60 năm qua, cùng với sự phát triển của sự nghiệp GD&ĐT cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, Trường THPT Ngô Quyền đã thực hiện tốt sứ mệnh đề ra.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng Nhà trường.

Hiện nay, toàn trường có gần 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 1.400 học sinh. Từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, cơ sở vật chất Nhà trường được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường từng bước được nâng lên. Kết thúc năm 2025-2026, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,56%; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt trên 83%; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Học sinh Nhà trường tại Lễ kỷ niệm.

Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tạo cơ hội, điều kiện để học sinh phát triển toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới quản trị trường học…

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga trao Cờ lưu niệm và chúc mừng Nhà trường nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga chúc mừng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng Nhà trường sẽ giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia; tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tựu đã đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trở thành địa chỉ tin cậy, môi trường học tập tốt cho học sinh trên địa bàn.

Trường THPT Ngô Quyền được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Nhân dịp này, Trường THPT Ngô Quyền được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; UBND tỉnh tặng Cờ lưu niệm.

Đại diện Công ty CP Golf Tân Thái trao tặng 70 bộ máy tính cho Nhà trường.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng trao tặng Nhà trường nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Đại diện một số doanh nghiệp, đơn vị cũng trao tặng nhiều phần quà, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học của thầy và trò Nhà trường.