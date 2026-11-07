Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hàm Yên: Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu đến dự lễ kỷ niệm.

Trường THPT Hàm Yên được thành lập năm 1966 tại Vực Ải, thuộc Ngòi Giàng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (cũ) trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra vô cùng ác liệt. Buổi đầu thành lập, trường chỉ có 3 lớp (gồm hai lớp 8 và một lớp 9) với gần 80 học sinh, cơ sở vật chất tạm bợ bằng tre, nứa. Trải qua quá trình di chuyển qua nhiều địa điểm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và ổn định lại, đến tháng 4-1972, trường chuyển về trung tâm huyện Hàm Yên và phát triển khang trang như hiện nay.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự buổi lễ.

Vượt qua bao gian khó, thiếu thốn và chiến tranh khắc nghiệt, các thế hệ thầy trò nhà trường luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua "Dạy tốt và học tốt", bám trường, bám lớp để duy trì sự nghiệp trồng người. Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều thầy giáo và học sinh của nhà trường đã lên đường tham gia chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo luôn tâm huyết cống hiến vun đắp cho ngôi trường nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, nhà trường có quy mô 34 lớp với hơn 1.600 học sinh và 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những năm qua, chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng cao với tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt trên 97%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học đạt trên 70%, cùng nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Trường THPT Hàm Yên.

Từ mái trường THPT Hàm Yên, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành giáo sư, tiến sỹ, kỹ sư, bác sỹ, nhà giáo, doanh nhân giỏi… Nhiều cựu học sinh đã quay về phục vụ quê hương, giữ những trọng trách trong hệ thống chính trị các cấp. Các thế hệ học trò đã làm rạng danh truyền thống nhà trường, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển của quê hương và đất nước.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, cựu học sinh nhà trường bày tỏ sự biết ơn đến các thế hệ thầy cô giáo và ngôi trường THPT Hàm Yên với bề dày truyền thống đã nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của biết bao thế hệ học sinh. Các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí khẳng định cho dù ở bất cứ vị trí, cương vị công tác nào, các thế hệ học sinh nhà trường luôn mang theo những bài học, hành trang từ mái trường THPT Hàm Yên yêu dấu, luôn sống có trách nhiệm, trung thực, nỗ lực hết mình để vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của nhà trường, thầy cô, bạn bè và gia đình. Đồng thời tin tưởng, trong thời gian tới, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường các thế hệ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống để chung sức xây dựng ngôi trường ngày càng phát triển hơn nữa, góp phần quan trọng trong đào tạo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong dịp này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tặng quà cho Trường THPT Hàm Yên và trao tặng Quỹ Khuyến học nhà trường 50 triệu đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn và các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT Hàm Yên đã nỗ lực đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; không ngừng đổi mới phương pháp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản trị và nâng cao chất lượng dạy học; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực ngoại ngữ và tư duy sáng tạo cho học sinh. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và các nguồn lực để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ “trồng người” của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho tập thể trường THPT Hàm Yên.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà cho Trường THPT Hàm Yên.

Nhân dịp này, tập thể nhà trường và 5 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 9 cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen cho các cá nhân.