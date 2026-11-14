Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Bình Gia

Trường THPT Bình Gia, tiền thân là Trường Cấp 3 Bình Gia, được thành lập năm 1966. Những ngày đầu thành lập, dù điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, các thế hệ thầy và trò vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. Trải qua nhiều lần chuyển địa điểm, đến năm 1993, trường được chuyển về vị trí hiện nay tại thôn Pá Nim, xã Bình Gia.

Tiết mục văn nghệ của học sinh nhà trường chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường từng bước phát triển về quy mô, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Với những thành tích đạt được, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016; cùng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng hoa và quà của tỉnh cho tập thể nhà trường

Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, nhà trường có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Học sinh đạt 361 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 3 giải Nhất, 32 giải Nhì, 105 giải Ba và 221 giải Khuyến khích. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT những năm gần đây luôn đạt trên mặt bằng chung của tỉnh; riêng các năm 2022, 2023 và 2026 đạt 100%. Năm 2026, học sinh nhà trường đạt 5 điểm 10 môn Lịch sử.

Tại buổi lễ, đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên và cựu học sinh đã cùng ôn lại những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường; chia sẻ kỷ niệm về tình thầy trò, mái trường và bày tỏ niềm tự hào trước những thành quả đạt được. Qua đó, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các thế hệ giáo viên, học sinh tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm trường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Bình Gia đạt được trong suốt 60 năm qua.

Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; phối hợp chặt chẽ với gia đình, xã hội xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực, đạt nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường

Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu của nhà trường

Nhân dịp này nhà trường có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tập thể nhà trường và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 5 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.