Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Bá Thước

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Mùa thu năm 1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, Trường Cấp II - III Bá Thước ra đời. Ngày khai giảng, trường có hơn 50 học sinh. Đến cuối năm học, 37 em tiếp tục theo học, gồm 26 em người dân tộc Kinh, 6 em người dân tộc Mường và 5 em người dân tộc Thái.

Thầy giáo Phạm Văn Học, Hiệu trưởng Trường THPT Bá Thước đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trong những năm chiến tranh ác liệt, để bảo đảm an toàn cho thầy và trò, nhà trường sơ tán vào rừng sâu làng Mí, xã Ái Thượng. Gầm sàn nhà dân trở thành lớp học, lán nứa tự dựng thành chỗ ăn ở, cạnh đó là những đường hào trú ẩn do chính tay thầy trò đào.

Ngày 30/6/1967, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa ký quyết định thành lập Trường Phổ thông cấp III Bá Thước, tính từ ngày 1/9/1966, tách khỏi trường liên cấp. Hội đồng sư phạm khi ấy chỉ vỏn vẹn 3 người, nhưng từ đây con em các dân tộc Bá Thước đã có một ngôi trường cấp III của riêng mình.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Ngày 20/6/1987, nhà trường chuyển về địa điểm hiện nay. Đầu thập niên 1990 là giai đoạn khó khăn nhất: số học sinh giảm mạnh, năm học 1992-1993 toàn trường chỉ còn 85 em. Năm học 1995-1996, toàn bộ phòng học được lợp ngói và dãy nhà cao tầng đầu tiên được khánh thành. Từ năm học sau đó, số học sinh tăng nhanh trở lại; đến năm học 1999-2000, toàn trường có gần 1.000 học sinh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 90%.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường được Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các ngành ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Năm 1996 và 1999 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2015 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Các tổ chức đoàn thể, cá nhân thầy cô giáo vinh dự nhận nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá...

Năm 2011 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Bá Thước có diện mạo khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Hiện nay, trường liên tục gặt hái nhiều “quả ngọt” với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt từ 91% đến 100%, tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng trung bình đạt trên 30% hàng năm.

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Trường THPT Bá Thước đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ tập thể; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”, quan tâm bồi dưỡng giáo viên trẻ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học và quản lý. Tăng cường dạy ngoại ngữ, phát triển tư duy số cho học sinh.

Cùng với đó, trường cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng cao; làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng. Tích cực xây dựng “Trường học hạnh phúc” một cách thực chất.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để con em đồng bào các dân tộc được đến trường, học tập và rèn luyện.

Với các em học sinh, cần trân trọng truyền thống nhà trường, chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng hoài bão lớn, rèn luyện kỹ năng và tinh thần sáng tạo, để mai này góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, Trường THPT Bá Thước vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 8 thầy, cô giáo được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.