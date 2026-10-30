Kỷ niệm 60 năm chuyến thăm đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao Cuba tới Việt Nam

Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện Đại sứ quán Cuba và các cơ quan đại diện Cuba tại Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 29-10-1966, giữa lúc nhân dân Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn cam go nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, một đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã đến Hà Nội, mang theo thông điệp khẳng định tình đoàn kết không gì lay chuyển nổi của Cách mạng Cuba đối với Việt Nam. Đoàn đại biểu gồm đồng chí Osvaldo Dorticós Torrado, Tổng thống nước Cộng hòa Cuba; Tư lệnh Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng; Tư lệnh Sergio del Valle Jiménez, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Chuyến thăm này được ghi nhận trong lịch sử là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một đoàn đại biểu cấp cao Cuba. Chuyến thăm đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng thời giới thiệu về cuốn sách “Việt Nam và Cuba: Anh em một nhà”.

Sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dành cho đoàn đại biểu Cuba đã thể hiện tình anh em gắn bó, vượt lên trên những khuôn phép và nghi thức ngoại giao thông thường.

Các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Osvaldo Dorticós Torrado, cùng Thông cáo chung về chuyến thăm, đã thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, sự thống nhất về nguyên tắc và quyết tâm tiếp tục vun đắp, củng cố mối quan hệ giữa hai dân tộc.

Cuốn sách “Cách mạng: Công trình đẹp nhất” và cuốn sách “Việt Nam và Cuba: Anh em một nhà” được giới thiệu tại lễ kỷ niệm.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes trao tặng sách cho các đại biểu.

Tại lễ kỷ niệm ngày 30-10, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã khẳng định chuyến thăm lịch sử này là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Theo Đại sứ, chuyến thăm đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hai nước, tiếp nối sự đồng điệu hoàn toàn về mục tiêu giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được thể hiện rõ trong những năm trước đó. Trong chuyến thăm của đoàn đại biểu Cuba, những lập trường kiên định, không lay chuyển của cách mạng Cuba đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã được tái khẳng định. Thông qua chuyến thăm, Cuba đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự nghiệp đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam.

Các bức ảnh lịch sử được trưng bày tại sự kiện.

Cũng theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, nhân kỷ niệm 60 năm chuyến thăm, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã quyết định xuất bản cuốn sách mang tên “Việt Nam và Cuba: Anh em một nhà”. Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Osvaldo Dorticós Torrado, thông cáo chung, bài xã luận của Báo Nhân Dân, cùng một phần tư liệu hình ảnh về các cuộc gặp gỡ giữa hai bên.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cũng giới thiệu ấn bản tiếng Việt của một tác phẩm đặc biệt của đồng chí Raúl Castro Ruz, do Nhà xuất bản Văn học Việt Nam xuất bản. Với nhan đề “Cách mạng: Công trình đẹp nhất”, tập đầu tiên này gồm các bài phát biểu, phỏng vấn và tuyên bố của Lãnh tụ Cách mạng Cuba Raúl Castro Ruz trong giai đoạn 2006–2011. Qua các trang sách, những vấn đề trọng đại nhất ở bình diện quốc gia và quốc tế đã được đề cập, thể hiện nhất quán những tư tưởng đã đồng hành cùng đồng chí Raúl Castro Ruz trong suốt cuộc đời cách mạng đầy nhiệt huyết của đồng chí.