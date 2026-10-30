Kỷ niệm 60 năm chuyến thăm đầu tiên của Đại tướng Raúl Castro Ruz

Đại tướng Raúl Castro. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba. Năm 1966, đồng chí Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba đã tham gia vào đoàn đại biểu cấp cao đầu tiên của Cuba do Tổng thống Osvaldo Dorticos dẫn đầu thăm Việt Nam vào ngày 29/10. Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, đồng chí đã được gặp gỡ và ôm hôn vị Cha già của dân tộc Việt Nam.

Theo Đại sứ, chuyến thăm là biểu tượng của tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Cuba đối với Việt Nam; thể hiện sự khâm phục sâu sắc của Cuba đối với cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Ôn lại chuyến thăm lịch sử cách đây 60 năm của Đoàn đại biểu cấp cao Cuba, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm chân thành và tinh thần đoàn kết thủy chung mà Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đoàn. Qua nhiều thập kỷ, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được thúc đẩy và phát triển trên nhiều lĩnh vực.