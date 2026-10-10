Kỷ niệm 599 năm Chiến thắng Chi Lăng

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Chi Lăng cũ qua các thời kỳ; lãnh đạo một số xã, phường trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình

Về phía Trung ương, dự chương trình có đại diện lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Hội đồng dòng họ Lê Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử 599 năm Chiến thắng Chi Lăng và cùng xem phóng sự "Chi Lăng - Bản hùng ca vang mãi".

Cách đây 599 năm, trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh, Chi Lăng là địa danh ghi dấu chiến công vang dội, phá tan cánh quân cứu viện thành Đông Quan do Liễu Thăng cầm đầu. Bằng sự vận dụng linh hoạt, lợi dụng địa thế hiểm yếu của núi rừng Chi Lăng, cùng tài thao lược quân sự của Lê Lợi, Nguyễn Trãi và lòng dũng cảm kiên cường, đồng lòng đánh giặc của Nhân dân các dân tộc Chi Lăng, quân ta đã tiêu diệt tướng giặc Liễu Thăng dưới chân núi Mã Yên cùng hàng vạn tên giặc vào ngày 10/10/1427.

Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng trình bày diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 599 năm Chiến thắng Chi Lăng

Chiến thắng Chi Lăng là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, biểu tượng cho ý chí độc lập, tinh thần yêu nước, trí tuệ và bản lĩnh của cha ông ta. Chiến thắng ấy là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cho nghệ thuật quân sự tài tình và khát vọng tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Chi Lăng

Trong khí thế hào hùng của Chiến thắng Chi Lăng lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Chi Lăng quyết tâm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị vùng đất “Địa linh - Nhân kiệt”, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; để Chi Lăng không chỉ là biểu tượng của những chiến công giữ nước trong lịch sử, mà còn là vùng đất phát triển năng động, điểm đến hấp dẫn của nhân dân và du khách.

Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Chi Lăng phát biểu tại chương trình kỷ niệm

Đại diện thế hệ trẻ xã Chi Lăng phát biểu cảm nghĩ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Hoàng Anh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịchỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Chiến thắng Chi Lăng là một trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Chiến thắng này mãi là niềm tự hào, là khúc ca hùng tráng kết tinh lòng yêu nước, ý chí độc lập, sức mạnh đoàn kết và quân sự của dân tộc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ xã Chi Lăng

Đồng chí đề nghị xã Chi Lăng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với quê hương, nhất là trong thế hệ trẻ; đổi mới cách giới thiệu, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa Chi Lăng; bảo tồn, tôn tạo di tích gắn với giữ gìn cảnh quan và phát triển du lịch bền vững, mỗi dấu tích lịch sử phải được trân trọng, mỗi câu chuyện về Chi Lăng cần được giới thiệu đúng, sinh động; phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịchỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ xã Chi Lăng vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 599 năm Chiến thắng Chi Lăng

Cũng tại chương trình, 87 tập thể, gia đình, doanh nghiệp, cá nhân đã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Chi Lăng vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 599 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2026).

Ban tổ chức cuộc thi "Em yêu lịch sử Chi Lăng" trao thưởng cho các cá nhân đạt giải

Trong chương trình, Ban tổ chức cuộc thi "Em yêu lịch sử Chi Lăng" cũng đã trao 12 giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đến từ các trường học trên địa bàn xã (gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Chuyên đề).

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động các hoạt động chào mừng kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng

Tại chương trình kỷ niệm, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức bấm nút phát động các hoạt động chào mừng kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2027).

Đại diện các công ty, doanh nghiệp trao biển tài trợ công đức xây dựng nhà sắp lễ và chỉnh trang khuôn viên Đền Chi Lăng

Lãnh đạo xã Chi Lăng trao hoa, thư cảm ơn các công ty, doanh nghiệp tài trợ công đức xây dựng nhà sắp lễ và chỉnh trang khuôn viên đền Chi Lăng

Nhân dịp này, các công ty, doanh nghiệp đã trao biển tài trợ công đức xây dựng nhà sắp lễ và chỉnh trang khuôn viên đền Chi Lăng.