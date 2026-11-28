Đại sứ Nguyễn Lê Thanh phát biểu tại sự kiện.

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; đại diện cấp cao Văn phòng Hoàng gia, Văn phòng Thủ tướng, Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Hội Đan Mạch – Việt Nam cùng đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu và bạn bè Đan Mạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Lê Thanh đề cao tình hữu nghị, tin cậy và những thành tựu, giá trị bền vững được hai nước vun đắp trong 55 năm qua, khẳng định: “Đan Mạch luôn là người bạn tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam qua nhiều giai đoạn phát triển”.

Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và những kết quả quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một giai đoạn phát triển mới với không gian hợp tác sâu rộng, phát huy thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế, đáp ứng lợi ích và khát vọng phát triển của cả hai nước.

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh cùng các quan khách cắt bánh tại buổi lễ.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Nhà vua, Hoàng hậu, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, cũng như sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và cơ quan hữu quan Đan Mạch, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến thăm.

Đại sứ khẳng định, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các kết quả, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Đan Mạch phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch cùng các quan khách nâng cốc chúc mừng kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam – Đan Mạch.

Trong không khí trang trọng, thân tình, Đại sứ Nguyễn Lê Thanh và Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen đã cùng các khách mời nâng ly và tham gia nghi thức cắt bánh, cùng chia sẻ niềm vui về những thành tựu vun đắp trong suốt 55 năm qua, chào mừng thành công chuyến thăm cấp Nhà nước với niềm tin vào tương lai phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam – Đan Mạch.

Tiết mục múa nón quai thao.

Sự kiện còn ghi dấu ấn với các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc dân tộc như múa nón quai thao, đàn tranh…, cùng những nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam qua các món ăn truyền thống như gỏi cuốn, nem rán, phở gà, trà, cà phê và kẹo lạc, bánh đậu xanh… đặc trưng đã để lại ấn tượng sâu sắc và được bạn bè Đan Mạch đón nhận nhiệt tình.

Sự kiện đã góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch)